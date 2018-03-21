中央政治局同志向党中央和习近平总书记述职

习近平认真审阅述职报告并提出重要要求，强调要不忘初心、牢记使命，胸怀大局、执政为民，勇于开拓、敢于担当，克己奉公、廉洁自律，发挥示范带头作用

新华社北京3月21日电 根据《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》，中央政治局同志每年向党中央和习近平总书记书面述职一次。这是党的十九大以来加强和维护党中央集中统一领导的重要制度安排。近期，中央政治局同志首次向党中央和习近平总书记书面述职。习近平认真审阅中央政治局同志的述职报告，并就中央政治局同志履行职责、做好工作、改进作风提出重要要求。习近平强调，十九届中央政治局受全党全国各族人民重托，担负着重大领导责任。每位中央政治局同志都必须不忘初心、牢记使命，胸怀大局、执政为民，勇于开拓、敢于担当，克己奉公、廉洁自律，发挥示范带头作用，以实际行动团结带领各级干部和广大人民群众，万众一心为实现“两个一百年”奋斗目标而努力奋斗。

中央政治局同志结合分工，联系一年来思想工作实际特别是党的十九大以来履职情况，以严肃认真的态度和高度负责的精神撰写了述职报告，在工作总结中坚持实事求是，有经验提炼和问题分析，也有党性剖析和改进措施，从严要求、自省自励，体现了中央政治局同志带头贯彻全面从严治党的要求。

中央政治局同志的述职报告主要涵盖7个方面的内容。

一是带头增强“四个意识”，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。中央政治局同志自觉维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，自觉把维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导作为最高政治原则和根本政治规矩，坚决执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩，坚决在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

二是带头学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。中央政治局同志坚持用马克思主义中国化最新成果武装头脑，打牢理想信念根基。特别是党的十九大以来，坚持把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，在学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想上先学一步、学深一层，努力带头学出觉悟、学出信仰、学出担当，推动所分管部门、领域或所在地区扎实开展学习宣传贯彻活动，努力在学懂弄通做实上下真功夫、实功夫。

三是带头落实重大问题请示报告制度。中央政治局同志严格执行请示报告有关规定，及时向党中央和习近平总书记报告贯彻执行党中央决策部署进展情况，自觉向党中央和习近平总书记请示重大问题、重要事项、重大工作，自觉做到对党忠诚、襟怀坦白，做政治上的明白人、老实人。

四是带头贯彻执行民主集中制。中央政治局同志自觉坚持民主集中制各项制度，在分管领域、分管工作中发扬民主，实行正确集中，严格按程序决策、按规矩办事，维护党性原则基础上的团结。大家以普通党员身份参加党的组织生活，坦诚开展批评和自我批评，坚决防止和反对个人主义、分散主义、自由主义、本位主义、好人主义，决不搞一言堂、家长制。

五是带头推动党中央决策部署贯彻落实。中央政治局同志以强烈的担当精神，围绕大局履职尽责，不折不扣贯彻执行党中央各项决策部署，精心组织、扎实推进党和国家各项工作，强化督查问责、落实见效，着力破解突出矛盾和问题，有效防范化解风险挑战，确保党中央各项决策部署落到实处。

六是带头开展调查研究、深入改进作风。中央政治局同志紧扣党中央关注、人民群众反映强烈、事关经济社会发展全局的重大理论和现实问题开展调查研究，为科学决策、破解难题、改进工作提供依据。大家坚持作风建设永远在路上，贯彻党的群众路线，保持谦虚谨慎、不骄不躁的作风，严格执行中央八项规定及实施细则，持之以恒反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。

七是带头廉洁自律。中央政治局同志注重筑牢拒腐防变思想防线，严格执行廉洁自律准则，做到心有所戒、行有所止，清清白白做人，干干净净做事。大家注重家教家风，管好家属子女和身边工作人员，反对特权思想和特权现象。大家履行管党治党主体责任，推动全面从严治党向纵深发展。

习近平在审阅中央政治局同志述职报告时，除对中央政治局同志提出总体要求外，还分别进行了个性化点评。

编辑：陈倩