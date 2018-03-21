上海市委常委会扩大会议传达全国两会精神，李强：这三方面上海要下更大功夫

在推动高质量发展、增进民生福祉、营造干事创业环境上下更大功夫

市委常委会今天下午举行扩大会议，传达学习全国“两会”和习近平总书记重要讲话精神。市委书记李强指出，要深刻领会、全面贯彻全国“两会”和习近平总书记重要讲话精神，更加自觉地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。要抓牢发展第一要务，在推动高质量发展上下更大功夫，坚持以人民为中心的发展思想，在增进民生福祉上下更大功夫，汇聚各方智慧和力量，在营造干事创业环境上下更大功夫，努力当好新时代全国改革开放排头兵、创新发展先行者。

市委副书记、市长应勇，市人大常委会主任殷一璀，市政协主席董云虎，市委副书记尹弘，市委常委廖国勋、吴靖平、周波、陈寅、翁祖亮、诸葛宇杰、施小琳出席。

李强指出，习近平总书记在全国“两会”期间发表的一系列重要讲话，体现了对党、国家和民族前途命运的战略思考，饱含着心系天下、深沉真挚的为民情怀，是着眼全国发展大局提出的任务部署，对做好上海各项工作具有很强针对性和指导性。我们要把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，同贯彻落实总书记多年来对上海工作的重要指示结合起来，更加扎实地推动十九大战略部署和全国“两会”精神在上海落地落实。

要进一步提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

要坚持问题导向，聚焦总书记强调的问题、明确的方向，主动对标对表，使落实“两会”任务部署的过程，成为上海各项工作扬优势、补短板、强特色的过程。

要牢记历史使命，坚持面向全球、面向未来，对标国际最高标准、最好水平，落实好国家赋予上海的战略任务，实施好城市总体规划，加快建设“五个中心”，加快建设卓越的全球城市和社会主义现代化国际大都市。

李强指出，发展是第一要务，要全力推动高质量发展，不断增强经济创造力和竞争力。

全面激发创新发展新动能，深入推进科技创新中心建设，大力提升优势产业发展水平，全力打响“四大品牌”。

充分释放改革开放新红利，深化自贸试验区建设，全力办好中国国际进口博览会，积极参与“一带一路”建设、长江经济带发展、长三角一体化发展。各级领导干部要做改革开放的促进派和推动者，用改革开放的思路和办法推进高质量发展。

全力打造营商环境新优势，进一步压缩审批时间、减少审批事项，努力实现政务服务“一网通办”。

李强指出，要聚焦民生问题持续发力，努力创造高品质生活。

筑牢夯实基本民生底线，关注平均数下的不平衡问题，以更加务实的举措，使市民的基本需求更有保障。

尽力满足多样化民生需要，把民生工作做得更细致，使民生政策更加精准，关注特殊群体的特殊需求，着力解决好养老、幼托等问题。

切实提高服务能力和管理水平，深化社会治理体制创新，突出城市精细化管理，让城市更有序、更安全、更干净。

李强强调，学习贯彻全国“两会”和习近平总书记重要讲话精神，重在行动和落实。

要充分激发全市党员干部干事创业的激情，形成全市干部想干事、能干事、干成事的浓厚氛围。

要广泛凝聚全社会创新创造的力量，打造更优的创新创业生态，加快建设全球性人才高峰，把人才优势转化为发展优势。

这次全国“两会”审议通过了宪法修正案、监察法草案、国务院机构改革方案。各区、各部门要按照中央和市委的部署要求，

全面抓好宪法贯彻实施，尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法。

要结合深化国家监察体制改革，保证监察法在全市执行到位。

要积极稳妥推进机构改革，确保中央决策部署落实到位。

市人大常委会、市政府、市政协负责同志，市高级法院院长、市检察院检察长，各区党政主要负责同志，市委、市政府部委办局主要负责同志，市工青妇等人民团体负责同志等列席。