新华社评论员：创造新时代的光辉业绩

新华社北京3月21日电 题：创造新时代的光辉业绩——二论习近平总书记在十三届全国人大一次会议上的重要讲话

新华社评论员

“不忘初心、牢记使命、奋发有为，努力创造属于新时代的光辉业绩”。习近平总书记在十三届全国人大一次会议上的重要讲话，立足我国发展新的历史方位，着眼肩负新时代的历史使命、实现党的十九大擘画的宏伟蓝图，系统谋划开创新时代中国特色社会主义事业新局面。

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引下，全党全军全国各族人民苦干实干，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。历史已经证明并将继续证明，只有社会主义才能救中国，只有坚持和发展中国特色社会主义才能实现中华民族伟大复兴。进入新时代，国内外形势正在发生深刻复杂变化，我国发展仍处于重要战略机遇期。牢牢把握历史机遇，战胜各种困难挑战，把蓝图变为现实，是一场新的长征。任重道远，容不得有半点懈怠。唯有锐意进取、不懈奋斗，才能创造无愧于时代、无愧于人民、无愧于历史的新业绩。

核心凝聚力量，思想引领实践。刚刚闭幕的全国两会上，确立了习近平新时代中国特色社会主义思想在国家政治和社会生活中的指导地位，习近平总书记当选国家主席、中央军委主席，体现中国共产党、中华人民共和国、中国人民解放军领导人“三位一体”领导体制的制度安排，为新时代坚持和发展中国特色社会主义提供有力宪法保障，进一步筑牢政治根基、组织根基。“求木之长者，必固其根本；欲流之远者，必浚其泉源。”创造新时代的光辉业绩，最根本的，就是高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，不断夯实党和国家兴旺发达、长治久安的坚实基础。

世界上没有坐享其成的好事，要幸福就要奋斗。创造新时代的光辉业绩，就要弘扬奋斗精神，以更大的力度、更实的措施，把各项事业推向前进。全面深化改革、扩大对外开放，让社会主义市场经济更有活力；坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，让社会主义民主更显优越性；加快建设社会主义文化强国，更充分地展示中华文化魅力；保障和改善民生，坚决打赢脱贫攻坚战，不断增强人民的获得感、幸福感、安全感；推进生态文明建设，让天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美；坚持党对人民军队的绝对领导，不断推进政治建军、改革强军、科技兴军、依法治军……时间不等人，事业不等人。我们决不能安于现状、贪图安逸、乐而忘忧，而要以时不我待、只争朝夕的精神投入工作，以钉钉子精神抓好落实，努力走在时间前面，朝着建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的宏伟目标奋勇前进。

中国的发展离不开世界，世界的发展也需要中国。中国人民历来把自己的前途命运同各国人民的前途命运紧密联系在一起，始终愿意尽最大努力为人类和平与发展作出贡献。创造新时代的光辉业绩，就要继续高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，积极推进“一带一路”建设，为世界贡献更多中国智慧、中国方案、中国力量，让中国改革发展造福人类，让人类命运共同体建设的阳光普照世界。

新时代属于每一个人，每一个人都是新时代的见证者、开创者、建设者。人人行动、人人担当、人人尽力，形成竞相奋斗、团结奋斗的生动局面，聚合13亿多中国人民的磅礴之力，就一定能创造新时代中国特色社会主义的新辉煌！