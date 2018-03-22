“上港五虎”将在国足如何定位

晨报记者 俞 炯本版图片 顾力华

今晚，里皮率领的国足就将在中国杯上迎战威尔士队。这次的比赛国家队非常重视，因为球队已经开始在为明年亚洲杯积极备战，可以说里皮选择了他认为目前水平和状态最好的球员来参赛。

而在这份名单中，上海上港有5名国脚入选。在张琳芃因伤退出这次集训之后，上港队在人数上已经接近最终7人入选的传统国脚大户广州恒大。

我们不妨来分析一下上港队这五名国脚未来在国家队的定位到底会是怎样的？

颜骏凌：坐稳一号国门关键年

上赛季，颜骏凌当选中超最佳门将。去年底在国足和塞尔维亚、哥伦比亚两支强队的热身赛中，颜骏凌都获得出场的机会。东亚杯虽然只踢了小组赛第一场，但穿上了1号球衣，并在和韩国队的比赛中有多次神奇扑救。

从俱乐部的表现来说，新赛季至今上港队8场比赛5场零封对手，颜骏凌功不可没。因此，颜骏凌无疑是目前这支国家队中最有竞争力的第一门将，能和他竞争的也就只有曾经的一号国门王大雷。

去年东亚杯后两场比赛就是王大雷代替颜骏凌出场，新赛季中超山东鲁能取得三连胜，三场比赛只丢一球，离不开王大雷的稳定发挥。

不过，像里皮这样的欧洲教练，一般更青睐身材高大型门将，所以颜骏凌在这方面有一定的优势。可见，2018年对于颜骏凌来说是国家队生涯最重要的一年。

武磊：谁来给射手王传球

尽管武磊在国家队的进球一直十分“挣扎”，但里皮在接受媒体采访时都以鼓励为主。以往在国家队，武磊无论是出任中锋、影子前锋还是边锋，要么跑了没人传球，不然就是需要自己拿球突破冲向球门。如果仔细分析，会发现无论是在国家队还是在俱乐部，如果武磊在射门前处理球超过两三脚，打不进的概率就会很高。而他的大部分进球都是直接的致命一击——跑到危险区域，接传球直接射门，或者是只做一下调整就射门。上周武磊在越秀山上演的“大四喜”，都是这样的进球方式。

在世界杯预选赛与卡塔尔队的比赛中，武磊那个帮助球队锁定12强赛资格的进球，就是最好的证明。蒿俊闵送出秒传，武磊高速横插后直接转身射门得手。可惜的是，这样的配合在国家队实在太少了。

所以，想要发挥“武球王”最大的优点，就需要里皮手里有更合适武磊的战术。

贺惯：很有机会竞争主力

去年11月和哥伦比亚队的热身赛，贺惯下半场替补出场，上演了自己在国足的处子秀。东亚杯最后一场，贺惯首次迎来自己在国家队的首发，并且打满全场，球队和朝鲜队1∶1战平。

以昔日切尔西队长特里为偶像的贺惯，其踢球风格也很英式，作风勇猛、擅长争抢第一点、门前封堵奋不顾身。本次里皮征召的球员中，随着张琳芃的伤退，在联赛中真正踢中卫的只有广州恒大的冯潇霆、天津权健的刘奕鸣，以及贺惯。李学鹏、王燊超和郑铮这三名边后卫可以客串中卫。除了冯潇霆占据一个主力中卫的位置，考虑到刘奕鸣还年轻，贺惯应该能够和李学鹏竞争一下主力位置。

25岁正处当打之年的贺惯，甚至还有很大机会长期去竞争一个国足的首发中卫位置。

王燊超、蔡慧康：定位角色球员

对于王燊超来说，里皮或许更希望他能够成为球队替补席上的“万金油”，一旦中后场哪个位置缺人，王燊超应该都能够顶上。

还有一种可能就是王燊超首发出场，在边后卫和中卫之间切换。由于在里皮的战术中，三后卫和四后卫阵型之间的切换很常见，这样等于可以节省一个宝贵的换人名额。

时隔一年之后，蔡慧康重回国家队，显然里皮关注了上港队新赛季的比赛。本赛季上港队防守上的提升，和蔡慧康的状态复苏有着巨大的关系。

由于国足中场球员众多，里皮可以根据各种战术选择出场的球员搭配。之所以再度召入蔡慧康，就是需要在战术储备中有一位让人放心的拦截型中场球员。比如这次的国足大名单，除了蔡慧康之外，也就只有天津权健的赵旭日可以勉强说是一个纯防守的后腰。如果球队需要加强中场的防守硬度，那么蔡慧康就会是里皮的主要选择。

[收视指南]

中国杯国际足球锦标赛

中国 VS 威尔士 3月22日19∶35

CCTV5

（以实际播出为准）