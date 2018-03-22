TVB全面推出内地合拍剧、同步剧-港剧迷有福了

晨报记者 曾索狄

细心的观众可能会发现，这两年，越来越多港剧出现在内地视频网站的平台上。近日，TVB公布了2018年度的剧集计划，其中既有能让内地观众同步收看、原汁原味的港剧，也有与内地影业合作的经典IP，题材更涵盖医疗、律政、商战、警匪、传奇、科幻等类型，演员阵容和制作规模也有所提升。

《飞虎》《宫心计2》回归

TVB与内地的合拍剧渐增，将于4月6日在优酷上线的超级网剧《飞虎之潜行极战》便是其中之一。前作是2012年经典警匪剧《飞虎》的该剧，此次启用了苗侨伟、黄宗泽、吴卓羲、张兆辉、王敏德、吴岱融等组成的全新阵容，着力展现惊心动魄的警匪对战以及飞虎队成员的人生故事。该剧投资过亿，甚至出现了连环枪战、飞车、直升机爆破等震撼场面。

计划于5月21日在腾讯视频上线的《宫心计2：深宫计》，请回了金牌监制梅小青，并配备了马浚伟、马国明、胡定欣、萧正楠、刘心悠等组成的新班底，讲述唐代宫廷帝王与后妃之间的爱恨情仇。TVB与爱奇艺合作的《再创世纪》，与腾讯影业合作的《冲上云霄2020》也几乎都是“旧瓶装新酒”，前者以风云诡谲的金融商战为主线，后者则结合航空业发展趋势，进行全新改编。

总体上看，这些作品基本都由TVB班底一手打造，并因内地影业公司的介入而进一步提升了制作规模。但由于过分倚重经典IP，这些合拍剧风格和题材相对单调。如何打破前作套路，是其亟待解决的课题。

多部新剧同步播出

合拍剧追求经典重现，那如何才能将更新鲜的“港味”带给内地观众？记者注意到，如今的TVB也加快了自制剧集输出的步伐。今年，十余部新剧的内地独播版权花落优酷，其中多部重点剧集将会合规引进，实现内地和香港地区同步播出。

从故事主题上看，这十余部新剧内容涵盖警匪、医疗、律政等领域，以当下生活为背景的作品比例最高。而两地同步播出的剧集，则普遍选择了内地观众熟悉的明星出演。比如重点剧集《大帅哥》，请来张卫健主演，他将以光头形象演绎民国时期小人物的传奇故事。而医疗题材的《跳跃生命线》由马德钟挑大梁，讲述急救队出生入死守护普通百姓的故事。律政剧《是咁的，法官阁下》请到黄智贤、关礼杰化身“大律师”，带领六位新人律师共同成长。势头正猛的王浩信领衔《兄弟》，整部戏集悬疑、警匪、动作于一体。而同样是民国题材的《危城First Lady》则讲述了生活优渥的陈松伶突遭家变、女扮男装的故事。

新媒体聚拢港剧迷

除了将大量新剧推向内地市场，如今TVB也越发重视内地观众的体验与感受。最近，其官方APP“埋堆堆”在网络上掀起一阵怀旧潮，观众可在APP上看到各类TVB剧集，连一些年代久远的老剧也能以很高的清晰度观看，如83版《射雕英雄传》、古天乐版《神雕侠侣》、吕颂贤版《笑傲江湖》、陈小春版《鹿鼎记》、林家栋版《碧血剑》等，这些剧集几乎都是粤语原声版本。

从长久看，TVB想要的恐怕不止是一股怀旧潮，而是试图以此集聚粉丝，加强内地观众对TVB的亲近感。比如，“埋堆堆”除在线视频之外，还提供了大量TVB剧集及旗下艺人的相关新闻，未来，其还有望开通TVB艺人的直播频道，进一步拉近与观众的距离。