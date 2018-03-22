追星是一种怎样的体验？

曾索狄



遇到一位许久不见的朋友，她抛出的第一个话题是：你看《偶像练习生》吗？你知道现在人们都是怎么追星的吗？

现在怎么追星？显然和朋友十几年前攒着零花钱买偶像的卡带唱片、心心念念要去看一场演唱会的笨办法不太一样。她最近迷上了某位“偶像练习生”，才发现今天追星忙得很——有组织有纪律，讲方式方法，真情实感且真金白银。

比如，每天有成千上万的粉丝在社交网络上为这位还没有正式出道的偶像刷流量、拉人气。粉丝们的动作整齐划一，要在专门的话题里签到，要用统一标签转发、评论偶像的微博，还要敏锐洞察到一些对偶像看上去不太友好的营销号，迅速用编辑好的文案评论刷屏，营造对偶像有利的舆论。同时，他们热衷购买偶像的同款服饰，力求让更多的品牌商看到偶像强大的“带货能力”。

而这些，显然只是庞大的追星产业里的冰山一角。从某种程度上说，今天粉丝与偶像之间的关系，不仅仅是“我爱你”、“我消费你”，更多的是“我保护你”、“我成就你”。在通往巅峰的道路上，偶像的每一个脚印里几乎都有粉丝的力量。为此，粉丝总能看到经纪公司的“不作为”，总能发现其他明星粉丝的“不怀好意”，忧心忡忡，随时准备为偶像一战。

有人说，在这种追星机制下，偶像们很难成为真正的好艺人。比如那些正在综艺节目里拼杀的练习生，他们还没有得到专业的指导，就已经被粉丝牵着鼻子走——从此，经纪公司为他们安排的工作，必须要合粉丝心意；制作公司、平台与他们的合作也要战战兢兢，任何不小心的差错，都可能引来粉丝的滔天怒火。

可这何尝不是一种危言耸听？魔高一尺道高一丈，无论是偶像还是经纪公司，都不会甘心被控制。粉丝追星的方式在进化，娱乐产业亦然，专门针对粉丝的策略、管理与应急团队或许早已横空出世，以彼之道还施彼身。所谓的“我成就你”，或许还是一场你来我往的博弈。

“活到这个岁数，从来没想过自己会这样追星。”朋友如是说。那就还是不要想那么多了，真情实感地追过、爱过，足够了。