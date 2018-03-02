资本+科技助中国平安蝉联全球保险之首-金融加生态惠及亿万民众

孙子清

从由资本驱动转型为“资本+科技”双轮驱动，中国平安转型升级的成效已经体现在了3月20日发布的2017年年报之中。作为首份发布的上市险企年报，平安的成绩十分亮眼：实现归属于母公司股东净利润890.88亿元，同比强劲增长42.8%； 基于长期坚持价值经营策略及代理人队伍量质齐升，平安寿险及健康险业务的新业务价值持续提升，同比大增32.6%；孵化四家“独角兽”，其中平安医保科技及金融壹账通估值分别达88亿美元及74亿美元。

值得注意的是，无论是核心金融业务的强势增长，还是孵化出多个创新平台向社会输出金融服务，科技对平安发展的驱动力正在不断增强，且不断向外输出服务全社会。

寿险业务表现强劲

寿险始终是平安核心业务中的重要一环。2017年，平安寿险以347.32亿元的净利润，在中国平安这艘综合金融航母净利润总量中的占比达到了34.74%。得益于剩余边际摊销的快速增长，平安寿险2017年规模保费4535.57，亿元，同比增长27.7%，实现净利润347.32亿元，同比增长42.1%。

尽管受到134号文件实施的影响，但是平安寿险及健康险新业务价值大增32.6％至673.57亿元，内含价值较年初增长37.8%，内含价值营运回报率（ROEV）达35.5%，同比提升8.5个百分点。

事实上，过去一年的保险业，尤其是寿险行业并不平静，2017年全年都围绕着强化合规、回归保障、严密监管、弥补短板的主基调。2016年，保监会76号文开启了人身险产品回归之路，大批不符合规定的保险产品陆续停售，预定利率较高的返还型人身险产品逐渐落幕。2017年5月，134号文的落地更是引发市场“地震”，快返型产品全面下架。

业内人士指出，大公司主动转型，拉长产品期限、提前停售断交储蓄型产品的优势在这样的监管环境下得以凸显，严监管对大公司带来的影响远远小于小公司受到的冲击。这一点从平安寿险2017年的优异业绩表现中可见一斑。

在中国平安2017年年报中可以看到，平安寿险内含价值及规模持续、健康、稳定增长，正是依托产品、科技两大核心竞争力。

产品方面，2017年10月，平安寿险上市了一批符合监管要求的升级产品，并在第四季度启动新旧产品切换，重点推动长期保障型产品，为2018年业务发展打下基础。科技方面，技术助力平安寿险优化着保险业前、中、后各个服务环节。

孵化4家“独角兽”

从平安2017年年报中可以看到，除了传统的核心业务强势增长外，以4家“独角兽”企业——陆金所、平安好医生、平安医保科技、金融壹账通为代表的科技板块业务表现同样抢眼。

陆金所控股2017年在财富管理、消费金融、机构间交易等重要业务领域，保持快速发展，资产管理规模达4,616.99亿元，较年初增长5.3%；管理贷款余额2,884.34亿元，较年初增长96.7% ； 并首次实现全年整体盈利。

平安好医生累计注册用户超1.9亿，已完成首次公开发行股票前融资，规模为4亿美元，投后估值达54亿美元，并已向香港联交所递交上市申请。目前，平安好医生自有医疗团队888人，外部医生约2,100名。健康商城可为用户提供7*24小时的1小时药品快递服务，覆盖北上广深等全国14个城市。

金融壹账通推出智能银行云、智能保险云、智能投资云等领先科技。截至2017年末，金融壹账通已为468家银行、1,890家非银金融机构（包括14家保险公司）提供一站式金融科技解决方案，全年征信查询量超9亿次，同业交易规模破10万亿元。目前，其已完成6.5亿元首次融资，投后估值74亿美元。

平安医保科技已累计为超过200个城市和8亿人口提供医保、商保管理服务，商保自动化运营网络接入超2,000家医院，“城市一账通”APP上线超过26个城市。目前，平安医保科技已完成首次融资，融资规模为11.5亿美元，投后估值达88亿美元。

平安集团副首席执行官、首席信息执行官兼首席运营官陈心颖在3月21日下午的业绩发布会上指出，目前平安的科技板块共有10家公司，在2017年实现了37亿元的正利润。对于市场关心的包括陆金所在内的“独角兽”上市问题，陈心颖表示，各家公司会根据自身业务发展和对市场的判断来进行对外融资。

专利申请数高达3030项

2017年，平安确立了未来十年深化“金融+科技”、探索“金融+生态”的战略规划，以人工智能、区块链、云、大数据和安全等五大核心技术为基础，深度聚焦金融科技与医疗科技两大领域，帮助核心金融业务提升效率，降低成本，改善体验，强化风控，不断提升竞争力。

据陈心颖介绍，平安在科技力量上的投入资金量堪称巨资。过去10年，平安的投入金额达到了500亿，仅2017年一年就达到了70亿元。而按照平安每年将收入的1%投入技术发展来测算，未来10年平安对科技的投入至少会达到1000亿元。

而巨额的投入已经为平安带来了一系列创新科技成果：2017年平安的专利累计申请数高达3030项，较年初增长262.0%，涵盖人工智能、区块链、云、大数据和安全等多个技术领域。具体来看，平安的人脸识别技术准确率达99.8%，声纹识别文本相关准确率达99.7%，达世界领先水平。

过去，平安提出了要成为个人综合金融生活服务集团，而从2017年开始，平安的战略定位于国际领先的科技型个人金融生活服务集团。“科技”的加入不仅是服务平安自身的主业，在平安集团总经理任汇川看来，也是要将平安打造为一个更开放的平台，将平安的科技力量向全社会输出。而目前，平安的平台业务以及科技技术已经广泛运用于实践，在实践中提升了客户体验。

任汇川进一步表示：“回顾过去的发展历史，中国是有机会通过技术创新实现弯道超车的。科技创新的浪潮不仅是技术公司要参与，传统的金融公司同样要参与。发展科技，需要有资本进行研发、客户基础、足够多的场景、技术人才以及战略前瞻性，平安在这5点上均不落后，所以平安一直以来也在积极参与科技创新。”