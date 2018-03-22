新华保险完成转型升级 总资产首次突破7000亿元

孙子清

上市险企年报正在密集发布，3月20日晚间，新华保险公布了2017年度经营业绩。年报数据显示，新华保险2017年共实现保险业务收入人民币1092.94亿元，并于2017年12月31日，总资产首次突破7000亿元，达到7102.75亿元，同比增长1.6%。经过自2016年开始的两年主动转型，新华保险的保费结构不断优化，迈向高质量发展阶段。

新华保险2017年年报显示，该公司2017年共实现保险业务收入人民币1092.94亿元，其中首年期交保费278.09亿元，同比增长17.4%，十年期及以上业务成为首年期交的主要来源，达到183.11亿元，同比增长29.6% ；一年新业务价值120.63亿元，同比增长15.4%；新业务价值率39.7%，同比提升17.3个百分点； 归属于母公司股东的净利润53.83亿元，同比增长8.9%；同时，公司坚持审慎稳健、价值投资的理念，年化总投资收益率达到5.2%。

经过自2016年开始的两年主动转型，新华保险已经较好地实现了保费结构、年期结构、产品结构等核心指标的全面优化，初步形成了续期拉动的保费增长模式，为进一步展开高质量发展奠定了基础。

从保费结构来看，新华保险2017年实现续期保费774.67亿元，同比增长19.4%，占总保费的比例由2015年底的53%上升至71%； 首年保费中，期交业务达到278.09亿元，同比增长17.4%，占首年保费的比例由2015年底的32%提升至87%。续期和首年期交业务的持续攀升为发展期（2018年-2020年）储备了充足动能。

从年期结构来看，新华保险2017年十年期及以上期交业务已成为新单业务的主要来源，占首年期交的比例达到66%。另一方面，在2016年主动收缩116亿趸交业务的基础上，2017年进一步压缩约200亿元趸交，基本甩掉了趸交包袱。

从产品结构来看，以“健康无忧”为代表的健康险产品表现抢眼。健康险同比增长33%，达到312.62亿元，其中新单111.75亿元，健康险新单占首年保费的比例达到35%,占比较2015年底攀升20个百分点。