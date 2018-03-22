晨报记者 韩益忠

昨日，沪深两市维持高位震荡，创业板强势发力但随后冲高回落翻绿。盘中房地产、券商、化纤、保险、国资改革等板块涨幅居前；近3个交易日的市场成交额都维持在4000亿上下小幅波动，偏低的交易额令多头不敢过于激进。午后，股指果然小幅跳水，各大指数翻绿。

云计算营收大涨

今年2月份，全球各大互联网科技巨头发布财报显示，云计算的营收及份额在巨头公司总体的比重中占据越来越重要的位置。其中，亚马逊的云业务实现营收174.6亿美元排在首位。微软、谷歌、阿里巴巴也紧随其后。在去年三季度微软宣布商业云业务（包括商业 Of-fice 365、Azure、Dynamics 365 等）年化收入突破200亿美元里程碑，2017年四季度同比再涨56%至53亿美元。谷歌CEO在财报会上表示2017年全年云计算收入约40亿美元，云计算成为其继广告收入后的第二波增长动力之一。阿里云2017年累计营收则超过了百亿元人民币。

由此可见，云计算行业的集中度在不断提升，机构表示，根据2017年云计算全产业链的业绩不俗表现，结合云计算为企业带来的多项效益，预计未来云计算保持高速发展态势的确定性不断加强，最终或发展成为连接到全球性网络资源的平台，相关个股值得关注。

维生素企业增幅大

医药板块上市公司一季度业绩预告正陆续发布，在21家已预告业绩的公司中，约九成公司净利润同比增长，其中7家公司预计业绩增幅超过100%。

据了解，国内维生素产业经多年行业并购整合和国际产能转移，已形成了中国企业、德国巴斯夫、荷兰帝斯曼的三极生产格局。大部分细分品种的生产集中在少数几家企业，形成寡头格局。而行业下游产业除维生素C外，多以饲料添加为主，需求稳定且刚性。在生产端高度集中的格局下，供给情况成为了行业价格周期波动的主要源头。此次维生素价格上涨的驱动主因就是部分生产企业的生产事故及环保趋严。未来中央环保督察制度将常态化，价格维持高位也将成为市场常态。

部分资金仍乐观

近期A股在美股大挫的情况下还能保持横盘状态，实属不易，说明A股内生性增长因素获得一定支持，场内存量资金并不急于离场，在这段时间内，无论是创蓝筹还是主板绩优蓝筹，在年报及一季报业绩确定性较大的预期下，都有较好的短线机会。

但是，由于成交量不是很理想，不排除场外有部分资金依旧保持观望状态，加之美联储3月加息节点临近，市场只能以震荡来静候，接下来的一段时间是对业绩预期的验证时间窗口，个股分化必会愈演愈烈，所以投资者操作上不宜追涨，均衡配置有业绩持续增长潜力的品种为妥。