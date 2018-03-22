“A股最穷上市公司”*ST华泽复牌跌停

晨报记者 曹西京

账上只有178元货币资金，号称“最穷”上市公司的*ST华泽在停牌两年多后，昨天应深交所要求复牌，股价一字跌停，报11.88元，逾106万手卖单封住跌停板。在ST保千里创造了28个跌停纪录停牌后，*ST华泽加入“比惨”队伍，此前其已被华商基金调低估值至0.55元，相当于61个跌停。

关联方占款是主凶

*ST华泽全名成都华泽钴镍材料股份有限公司，主营电解镍及硫酸镍生产、冶炼加工。

拖垮*ST华泽的，是13.29亿元的关联方资金占用。关联公司为陕西星王企业集团有限公司，实控人王应虎是华泽的创始人，其子女王涛、王辉是*ST华泽的实际控制人,分别持有公司19.77%和15.49%的股权。20日盘后，*ST华泽公告，预计2017年亏损14亿元-19亿元，至此公司已连续三年出现亏损，或将因连续三年亏损被暂停上市。

2017年度巨亏，与这笔关联方交易资金被计提坏账准备有关。*ST华泽称，由于关联方占用资金数额巨大，长期拖欠，占比过重，可回收性存在重大不确定性，对本期业绩影响重大。

连亏三年有退市风险

如果未能聘请2017年年报审计机构，将导致公司无法出具2017年报。*ST华泽称，如果未能在《股票上市规则》规定期限内披露2017年度报告，公司股票最早可能在2018年11月被终止上市。换句话说，无论结果如何，留给*ST华泽交易的时间不多了。

就在今年1月12日，*ST华泽官网打不开了。公司回复投资者问询时表示：网址因欠费暂停，这也让其被称为A股最穷上市公司。而华商基金曾公告，自2018年2月1日起，对旗下基金持有的*ST华泽股票进一步进行估值调整，调整后的估值价格为0.55元，较其停牌前一日收盘价12.5元缩水约95%，相当于*ST华泽61个跌停。“可能还没成仙股，这家公司就被摘牌了，投资者还是尽早脱身。”业内人士称。