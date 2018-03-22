风 雨

如果说最近爆发的独角兽概念股还处在炒作概念阶段的话，那符合国家产业政策的芯片概念股可能更具有现实和长远的利好呵护。

日前，“星光中国芯”工程总指挥邓中翰称，我国芯片产业要在成熟技术路线上追赶国际巨头，要在市场旺盛的一些新兴领域与国际巨头并肩跑，争取弯道超车，也要有换道超车思维，敢于在国际前沿的无人地带自主创新，构建新的产业模式和生态链。

邓中翰指出，围绕新一代人工智能，我国研发了中国芯智能一号，这是一款具有深度学习能力的神经网络处理器。今年还将发布第二代芯片星光智能二号，芯片能耗更低，运算速度更快。

“集成电路、芯片是信息革命的核心技术和主要推动力，信息产业的进步离不开芯片的发展。目前我国芯片一年的进口额多达2000多亿美元。没有芯片的安全，就没有信息安全乃至国家安全。核心技术是买不来的，必须依靠自主创新。目前市场上AMOLED屏现供不应求，我国多家面板厂商在AMOLED生产线上投入了巨额资金，前一阶段京东方之所以受到市场追捧，原因就是其在国产芯片加大了投入。”高智说。芯片应用领域实在太广泛了，军工、手机、平板电脑、无人机、平衡车、慢速电动车、家居和电动工具等领域市场份额巨大。

“随着芯片业成本压力与竞争压力加剧，行业龙头纷纷通过并购提升竞争力与市场份额。国际半导体产业协会预计，未来十年芯片产业或从横向整合进入到上下游垂直整合阶段。通过并购，芯片厂商的综合实力将越来越强，产业集中度将越来越高，寡头垄断格局将进一步强化。所以，好的芯片公司有一个标志，就是其现金流较充分，只有有了充沛的资金，才能在下一步行业并购中拔得头筹。”郁教授道给大家找出芯片龙头股的特征，那就是要有一流的技术，如果没有，就要想办法并购行业中的大牛企业，把别人的技术变成自己的技术。

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