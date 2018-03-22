专家组为英国政府撰写报告称，从2015年至2025年，海洋塑料垃圾将翻三倍-30年后海洋塑料垃圾重量或超鱼类

晨报记者 徐惠芬 综合报道

海洋塑料垃圾污染的深度与广度超乎想象。英国广播公司21日援引专家组报告称，除非采取切实有效的行动，否则十年内，海洋中的塑料垃圾将翻三倍。

问题已十分严峻

在这一专家组花12个月为英国政府撰写的《海洋未来展望》报告中，专家预计，从2015年至2025年，海洋塑料垃圾将翻三倍。

海洋塑料垃圾问题已十分严峻。2015年，《科学》杂志就发表论文称，每年大约有800万吨塑料垃圾从陆地流入海洋。如果不加限制，2050年塑料的重量甚至将超过鱼类重量。

塑料袋是流入海洋的主要塑料垃圾之一。联合国环境规划署指出，每年有大量塑料袋流入海洋，对全球600多种海洋物种造成威胁。今年2月，挪威海滩就发现一头死去的鲸，它的胃里没有任何食物，但有30多个塑料袋。

根据英国帝国理工学院科学家的研究，20世纪60年代，人们在不到5%的死亡海鸟胃里发现了垃圾碎片，这个数字到今天已飙升至90%，每年有超过100万只海鸟因被塑料缠绕或吞食塑料死亡。到2050年，预计将有99%的海鸟吃过塑料。

最终会到餐桌上

不要以为海洋是塑料垃圾的终点。研究已发现，海洋中的微塑料被海洋生物吞下后，又会来到人们的餐桌。

2004年，英国科研人员在《科学》 杂志上首次提出微塑料的概念，其被定义为：直径小于5毫米的塑料纤维、颗粒或者薄膜。

微塑料化学性质较为稳定，难以降解，可以在海里存在数百甚至数千年，被比喻为海洋中的PM2.5，对海洋环境造成巨大危害。

这些微塑料容易被浮游生物吃掉，然后通过食物链进入其他海洋生物体内，不仅对海洋生物的生长、发育、躲避天敌和繁殖的能力有不同程度的影响，最终也会出现在人们的餐桌上。此前，已有英国科学家通过研究发现，一名海鲜爱好者每年可能吃下多达11000颗微塑料。

海洋经济很可观

撰写《海洋未来展望》报告的英国专家指出，海洋威胁存在的同时，海洋经济也很可观，到2030年，预计将翻番，达到3万亿美元。

报告指出，如果政府能保护海洋生物多样性，将获得巨大收益，包括开采多金属结核和获得治愈癌症的方式。

多金属结核是最重要的深海固体矿产之一，含有铜、钴、镍、锰等60多种金属元素。据推算，世界大洋底多金属结核资源有3万亿吨。

撰写报告的英国专家还呼吁，人们应该进一步提高对海洋的认识。政府现在对太空项目投入巨大，人们对月球、火星越来越感兴趣，但对和我们生活切实相关的海洋，却没有足够的认识。

报告作者之一、英国国家海洋学中心爱德华·希尔教授称:“海洋对于我们的未来经济发展十分重要。90亿人从海洋中寻求食物。但我们对海底所了解的却那么少。”