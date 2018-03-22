本市各区陆续推进“社区大脑”建设-忘带楼门钥匙，扫一扫微信立马开门

晨报记者 何雅君

忘带楼门钥匙，微信“扫一扫”就能轻松开门；红外感应计数器记录车辆数量，告知小区里有无停车位……昨天，《杨浦区智慧城市三年行动计划设想》发布，控江路街道党工委副书记、办事处主任刘鹏在会上介绍了该街道逐步形成的“社区大脑“。这个被称为“神经元项目”的工程能够全方位感知社区管理，掌握城区运行背后的大数据，方便相关人员分级分类处置。

据介绍，未来全市各街道都会拥有自己的“社区大脑”。

智能传感器回传大量信息

走进控江路街道城市网格化综合管理中心，36个屏幕组成的巨幅显示墙宛若一幅3D实景地图，呈现着街道2.15平方公里内20000多个智能传感器传回的场景和数据。这里就是“社区大脑”的后方。操作控制台上，4名工作人员切换着视频，查看哪几个居民区的楼门没关好，看到有人走进了某小区的无人值守非机动车棚……这些藏身社区的智能传感器好比神经元，为“社区大脑”传输着大量信息。

昨天，记者跟随该中心工作人员孙晓伟来到双阳一村，这个上世纪六七十年代建成的老小区是本市最先引入“社区大脑”的居民区之一。小区入口，一辆轿车开来，一角的监控高清探头对它的外观和车牌进行了识别，记录了它的出现时间，并与公安数据库进行比对，以便公安部门掌握套牌、涉事车辆行踪。

在一幢居民楼前，一名男子掏出手机扫了扫门上的二维码，门随之开启，并在男子进入后自动关上。“能够扫码进门的居民都是事先在APP 上登记过个人信息，并获得居委、物业授权的。在扫码进门时，居民数据信息自动上传，根据手机实名信息可精确判断“谁在何时开此门”，居民也可授权访客一次开门的权限。每扇大门都装有门磁，如果大门开启5分钟后没有闭合，会发出警报。同时，管理方还能看到开闭门的时间和次数，及时发现异常。附近控江路上的某小区一栋楼，今年春节前的开门次数为每月200多次，春节后突然变成了每月400多次。派出所得悉这一数据后，调查发现楼里有人卖淫，不久前一举捣毁了窝点。

小区一角有个无人值守非机动车棚，和居民楼一样可以扫微信开门。车棚里非机动车停放有序。车棚顶部还装有烟感报警器，能通过监测烟雾的浓度防范火灾。“烟感报警器有时会产生误报，下一步准备安装能够监测周围温度变化的温感报警器，提高火灾报警的准确度。”

傍晚时分，居委会主任姚莉娟来到小区里巡视。无需打卡签到，她所佩戴的身份牌会在她经过楼道单元门和小区重点区域时，将位置记录自动上传到平台。已经配备身份牌的人员除了居委干部，还有保安和民警。这种定位技术还能通过失智老人、孤老等受监护人群所戴的智能手环，在他们行走超出指定区域时提醒管理方。

老旧小区推“人脸识别”

孙晓伟称，目前门磁监控、烟感报警装置、电子巡更系统已在25个居民区的61个小区安装完毕。下一步，将面向所有小区推广微信开门，对老旧小区推行人脸识别摄像头全覆盖。据杨浦区有关部门介绍，新江湾城街道也已启动“社区大脑”建设：“新江湾城街道以新式高档小区为主，微信扫码不仅能开小区门，还达到无需刷卡，就能按下自家楼层电梯按钮的效果。”

“社区大脑”正在全市各区进行推广建设。普陀区的10个街镇都已启动了“社区大脑”的建设。东方明珠数字电视有限公司是参与“社区大脑”设备开发、安装的企业之一。该公司副总经理管军伟介绍，虹口区的广中路街道、欧阳路街道、北外滩街道除了在居民小区试点安装“社区大脑”外，还提出了各自不同的需求。广中路街道打算实现老人日托护理、幼儿照护功能。欧阳路街道希望“社区大脑”助力城市执法综合管理。北外滩街道拟在其历史文化街区安装“社区大脑”，统计游客的人流量，配置能够满足需求的卫生间数量等。