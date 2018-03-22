市公安局人口办解读新《上海市常住户口管理规定》第四十六条有关问题-出国定居或加入外国国籍需注销户口

晨报记者 吴艺璇

近日，上海市公安局人口办就群众关心的5月1日即将施行的新《上海市常住户口管理规定》第四十六条有关问题作出解读。

问：这条规定是新的吗？

答：早在2003年，公安部就颁布实施了三十项便民利民措施，明确规定：出国、出境1年以上的人员可以不注销户口，但是在国外、境外定居的应当注销户口。

2005年、2008年、2010年和现行2015年修订的《上海市常住户口管理规定》，均有针对出国定居人员应当注销户口的规定。

即将于5月1日起施行的新《规定》第四十六条在原有规定基础上细化了操作程序。

问：根据第四十六条，哪些人员需要办理注销户口登记？

答：出国定居或者加入外国国籍的人员，需要办理注销户口登记。并未在外国长期定居的，不属于本规定所指的应当注销户口人员。

问：出国定居或者加入外国国籍的人员，如何办理注销户口登记？

答：上述人员办理注销户口登记，根据本人申请，加入外国国籍的人员需提供外国护照； 出国定居人员需提供载有移民、定居、获得外国居留权等事由的外国签证。上述两类人员均需提供本人身份证明、户口簿。如需他人代办，必须委托律师办理或者公证委托他人办理，代办人还需提供身份证明。

问：对于未主动申请注销户口的出国定居人员，公安机关如何注销其户口？

答：公安机关经调查，掌握当事人持有住在国签发的载有移民、定居、获得永久居留权等事由的签证，以及长期在外国居住生活的事实等证据，认定其确属在国外定居的，方可注销其户口。

问：出国注销户口后能否恢复？

答：注销户口的出国人员回国定居的可以恢复户口。其中，具有华侨身份的，由市侨办进行审批；不具有华侨身份的，由市公安局出入境管理部门审批。