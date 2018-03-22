乘客前三单每单减14元　司机前三个月享受“零抽成”-美团打车上线，网约车市场烧钱大战又上演？

晨报记者 张 立

美团打车昨日正式在沪上线，由于是上线初期，目前美团仅提供“出租车”和“快车”业务，但是司机的补贴、乘客的优惠早已纷至沓来，乘客前三单每单减14元； 司机前三个月享受“零抽成”； 用司机的二维码下载美团打车，乘客下载一次APP 司机还可以获得10元补贴，不少市民被吸引着纷纷使用起美团打车。

记者昨天打车体验发现，虽然上线初期美团打车的价格低了，但是依然有不少出租车司机对新软件尚处在观望状态。相比之下，快车司机对美团的热情则是高昂了许多，更有司机向记者透露，原先一个700人的滴滴司机群正在商议着跳槽至美团打车。

乘客惊呼优惠力度诱人

打开美团打车APP可以看到，目前美团打车接入的业务有出租车和专车两项，同时，美团打车还为用户提供了一键同时呼叫快车和出租车的服务。

此外，上海用户在美团搜索本地餐饮商户信息时，还可以直接通过商家主页面的“打车”入口，跳转到打车服务，无需手动输入起始地址。这也同美团开创打车业务，给用户营造吃喝玩乐闭环体验的初衷不谋而合。

记者了解到，不少乘客在得知美团打车后兴致勃勃地开始使用这款新上线的APP，“因为便宜啊！”市民王小姐告诉记者，她并不知道美团还有打车业务，“我同事跟我说她今天花了1分钱到的单位，我都没有想到还有这么便宜的事”。

据了解，美团打车上线第一天就给出了相当诱人的优惠力度，对于新用户，只要使用美团打车，前面3单每单都可以减14元的车费，对于一些短距离路程的乘客而言，在减少14元之后，打一次车可能只需要支付1分钱。

部分的哥尚在观望中

昨天，记者尝试使用美团打车进行叫车，发现快车的接单速度明显高于出租车，几乎每一次只需等几秒便会有快车司机接单。而出租车的接单情况却不尽如人意，记者前后三次打车，即便记者等待了一分多钟，但是前两次始终没有出租车司机接单，直到记者进行第三次尝试，在50多秒后终于有一辆出租车接单。上车后，这位出租车司机告诉记者，他原本并未将美团与打车这件事联系到一起，“有一次单位通知我们可以下载这个美团，我才用的，今天还是第一次”。

记者从其他出租车司机处获悉，目前依然还是使用滴滴和嘀嗒较多。“美团还能打车？”老出租车司机俞师傅反问记者。俞师傅表示，如果出租车公司没有下发通知，司机并不会知道这样的打车软件。在被问及未来是否会有可能使用美团时，俞师傅说：“我已经习惯滴滴了，前一阵子那个嘀嗒我使用起来也挺不习惯。”每一款软件的操作流程对一些老师傅而言上手始终不易。

除了对新软件操作流程的担忧之外，俞师傅还告诉记者，随着滴滴对出租车司机将目的地屏蔽，不少出租车司机对滴滴的兴趣也开始大大下降。

而在目的地显示这一问题上，美团相关负责人表示，针对现在司机提前结束订单的行为，美团打车会对司机作出一定限制，首先在目的地显示上要求出租车司机必须在到达乘客地点后才能看到目的地。“看不到目的地的啊？”俞师傅在得知美团打车的举措后摇摇头，“再看看吧”。