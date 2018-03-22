因配合四川北路旧改停业，老顾客怀念“老味道”-60年“老字号”西湖饭店有望原拆原还

晨报记者 徐妍斐

最近，位于虹口区四川北路1807号的西湖饭店停业了。在传统商业街四川北路，西湖饭店是为数不多的餐饮老字号，它以西湖醋鱼、东坡肉等杭帮菜闻名，许多老上海人说起来都饱含感情。停业前，不少老顾客感慨万分，纷纷赶“末班车”再吃一次。记者了解到，西湖饭店停业是为了配合多伦地块的旧改项目，未来有望在全新面貌的四川北路“原拆原还”。

停业前迎来大批“怀旧客”

这是一个工作日，雨水迷蒙，沿四川北路从南往北走，过了海伦西路路口不多久，就能看到雨中伫立的一栋三层高红砖小楼，在临南的外墙上，从上到下是四个气派的大红字“西湖饭店”。作为沪上知名的老牌国营餐馆，西湖饭店可谓是四川北路历史上的一块餐饮“招牌”。

不过如今的它，大门上着锁，玻璃窗上贴着停业告示。沿街的“外卖部”窗口也封了，里面的柜台都撤空了，只留着一些写有“东坡肉每块11元”“特色酱鸽每只33元”等字样的价目牌。店内还有两名留守人员，隔着门锁告诉记者，自从做完春节期间最后一批预订，饭店就完全停业了，现在只有他们在此“看门”。

西湖饭店是许多市民满满的“童年回忆”。年初市民李先生就赶在西湖饭店停业前，把今年的年夜饭订在了那里。当时上了饭店二楼，偌大的海报贴着“西湖饭店隆重谢幕”。1900元一桌年夜饭，价格实惠，菜的口味也不错，黑椒牛排和煎鱼排尤其受欢迎。但与之相对的，是就餐环境的不尽如人意：装潢很旧、桌布有破损、餐具似乎还有点粘……

像李先生一样的市民还有很多。在西湖饭店正式停业前，点评网站最后一批留言，几乎都是赶“末班车”怀旧的老顾客。“其实很久没去四川北路了，这次找吃的地方，看见说西湖饭店要关了，果断‘走起’。”一名网友这样留言。白领许小姐告诉记者，一两年前，有一次她与家人逛四川北路，父母看见西湖饭店就很有“情怀”，全家进去点菜。让许小姐印象很深的是：“这么有名的店居然没有WiFi。”

探索历史建筑“迁而不拆”

西湖饭店停业的原因，是四川北路旧区改造。也正是因为如此，西湖饭店要“关门”已经传了好几年。它所在的198、200、404街坊，2013年9月虹口区就批复了旧城区改建房屋征收，2015年11月成立了旧改地块临时党总支。现场的施工铭牌显示，拆除工程开工于2016年3月。而早在2014年，就有网友发帖问：“西湖饭店要关门了吗？”四年之后，这个传言终于变为了现实。

198、200、404街坊，也被称为“多伦地块”。上世纪九十年代中期，多伦路文化名人街曾名噪一时，但后因缺乏总体与长期的功能配套规划，导致发展不如预期。在复兴四川北路的大背景下，多伦地块的保护、更新与发展也就显得尤为重要。

不过，这里也有着非常多的历史建筑。四川北路街道的公益坊和柳林里都在上海市第三次全国文物普查不可以移动文物名录中，其中，西湖饭店毗邻的柳林里始建于清朝。

在旧城区改造的过程中，历史风貌建筑是否得到妥善保护一直牵动着人们的神经。记者走访该片区发现，多伦路旧改基地在拆除老式里弄的同时，也对历史建筑探索迁而不拆的模式。柳林里的居民还没有全部迁走，外卖小哥和收废品的还穿行在小区内。隔壁居民搬空后的四川北路一八三一弄，昔日充满生活气息的老里弄变得冷清安静，只留下坑坑洼洼的地面，一个去年才来的大爷在几平方米的小屋里负责“看门”。

周围的居民对两年来的拆迁旧改已经习以为常，以至于对西湖饭店停业也没有太多惊讶。记者采访了多位居民，对于西湖饭店他们最想知道的是：还会再开吗？会搬去别的地方吗？“开了几十年的老饭店，肯定是有感情的。我上次去吃饭，问过服务员，他们也不知道。”

[未来规划]

或重新入驻新的四川北路

2011年，西湖饭店被商务部认定为上海市第二批“中华老字号”。和老字号林立的淮海中路、南京东路相比，四川北路的老字号并没有那么多。而和高楼建筑鳞次栉比的发达商业区比，四川北路虽然是市级商业街，但传统模式不断受到新的商业模式冲击。而这与西湖饭店的命运也很相似。在许多老字号不断创新“网红食品”吸引年轻顾客群、焕发新的活力相比，西湖饭店却一直给人很“旧”的感觉，店堂十年未装修，设施陈旧，上门的老顾客赞得最多的还是“熟悉的味道”，而对菜品以外的环境、服务评价不高。

不过，这些或许即将迎来转机。按照规划，四川北路未来属于虹口区中部商旅文体融合发展区，环四川北路公园——音乐谷区域将以高端商务、商业休闲、文化消费、文化创意等为主导功能，争取把这个地区从条形商业街打造成一个商业街区，把支马路资源利用起来，从过去的商业街变成商、旅、文、体多功能融合的街区。不再仅局限于购物，而是综合性的包含消费体验和文化体验。

一位西湖饭店的相关人士告诉记者，关于西湖饭店将来的方向目前尚在讨论中，不排除“原拆原还”的可能。“一家在这里扎根了60年的老饭店，和这条马路的命脉是连在一起的。许多老上海人说到四川北路的餐饮就想到西湖饭店，说到西湖饭店就想到四川北路。”据其透露，如果未来确定“原拆原还”，西湖饭店届时将在新的四川北路重新入驻，软硬件设施进行全面升级，融入新街区的现代商旅氛围中。

“感觉老字号很少搬迁，即使有搬迁，往往也是就近搬迁，可能怕的是‘水土不服’。”从小成长在虹口区的白领陆先生表示，希望将来重新开张的西湖饭店，能在保留上海“老味道”的同时，不忘创新与提升，传承中华老字号的生命力。