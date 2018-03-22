清华自主招生开始接受报名

晨报记者林颖颖报道 清华大学日前发布了2018年自主招生简章，具有各类特长及创新潜质的优秀高中毕业生均可申请，今年清华自主招生涉及理科类和文科类两大学科的20个专业。报名时间为：3月20日-31日。

校方表示，申请学生应至少具备以下方面特质之一，并提供相关证明材料：研究创作方面：在科技发明、研究实践、文学创作等方面具有突出表现的学生； 突出才能方面：在人文与社会、创新与设计等方面具有突出才能或在相关学习实践中取得优异成绩的学生；学科奥赛方面：在数学、物理、化学、生物、信息学等学科具有学科特长，且在学科奥林匹克竞赛中表现突出的学生。

这份自主招生简章中没有透露清华2018年的自主招生录取人数，校方说，将不超过教育部核准的自主招生计划。

在学生报名后，清华将组织专家组进行初评。学科专家组将根据学生的高中期间综合表现，对学生的学科特长、学术研究、创新潜质等方面进行评审。初评结果分为：优秀、通过、不通过三档。其中“优秀”的学生可免于参加初试直接进入复试，“通过”的学生可参加初试，“不通过”的学生不能进入之后的考核评价环节。

据悉，清华大学今年在上海的自主招生安排和往年相比，没有太大变化。