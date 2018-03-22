上海新增三所特色普通高中

晨报记者李星言报道 上海又多了三所特色普通高中！记者昨天获悉，在学校申报、区教育行政部门审核同意的基础上，市教委组织专家开展了对上海市甘泉外国语中学、华东政法大学附属中学、上海海事大学附属北蔡高级中学特色普通高中创建工作的评估，并进行了网上公示。经研究决定，命名这三所学校为“上海市特色普通高中”。

据悉，上海市特色普通高中参照市实验性示范性高中政策办学，在自主招生、特色师资队伍建设、设备配置和经费投入等方面参照市实验性示范性高中相应政策。相关区教育局将支持上述学校特色创建工作的后续发展，做好相关保障工作。

作为本市第二批特色普通高中，上海市甘泉外国语中学、华东政法大学附属中学、上海海事大学附属北蔡高级中学应积极发挥示范引领作用，成为特色领域的课程建设高地、研训中心和教师研修基地，为本市特色普通高中建设作出贡献。