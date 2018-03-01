保管遗嘱逾八万份中华遗嘱库发布白皮书-超三成老人立遗嘱未告知子女

晨报记者 陈里予

昨天，中华遗嘱库发布《中华遗嘱库白皮书（2013-2017）》，对所保管的8万余份遗嘱进行数据分析。82177份遗嘱中，有39234份遗嘱是独生子女家庭的父母立下的，占总遗嘱数量47.74%。

据悉，中华遗嘱库上海分库运行4个多月，已经有500多位老人立下遗嘱。从3月1日开始，遗嘱库再次升级改造登记系统，在原有借助指纹扫描、视频录像、电子扫描、文件存档、现场见证和“密室”登记等方式的基础上，首次启用人脸识别核查立遗嘱人身份，提升遗嘱法律效力。

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处理房产的遗嘱占比99.69%

两间房，总共不到20平方米，加上100多平方米的公共空间，中华遗嘱库上海分库登记点每天都有近十位老人前来咨询预约登记，最多的一天甚至有近百位老人前来咨询，这让中华遗嘱库上海分库登记点负责人黄海波有点没想到。他们此前担心老人们不能接受，想到用“幸福留言”来代替遗嘱。而上海市民对遗嘱的接受度大大超出他们预料。在这里，前来咨询的老人大多在70多岁，年龄最大的96岁。

昨天，市民王阿姨冒着风雨赶来咨询，她的老伴已经过世了，现在她有一套房子，两个儿子。她听说邻居家的儿女为了争遗产“打得一塌糊涂”，生怕遇到同样情况，所以想在生前立下遗嘱。黄海波告诉记者，已经有近4000位老人前来咨询过立遗嘱的事情，大多是为了房子。让人意外的是，有近十位老人与子女关系已经破裂，他们想立份遗嘱希望百年之后，将房子捐给基金会和慈善组织，传递一份爱心。也有一位孤老终生未婚，平时与兄弟姐妹也不往来，却一直受到邻居的细心照顾，她希望能够将房子捐给邻居。

最新出炉的《中华遗嘱库白皮书（2013-2017）》数据同样显示，房产仍然是老年人家庭财产的主要组成部分。在中华遗嘱库所登记的遗嘱中，处理房产的比例占到99.69%，其次是银行存款17.66%，公司股权2.12%。从房产数量上看，遗嘱中涉及1套房产的占53.88%，涉及2套房产的占46.12%。从房屋面积来看，拥有70平方米以下房产的占42.24%，拥有70-150平方米房产的占48.90%，150平方米以上的占8.86%。

数据同时显示，从2013年-2017年，中华遗嘱库办理遗嘱的老年人平均年龄从77.43岁逐步下降到72.09岁，立遗嘱人群逐步呈现年轻化趋势。

中华遗嘱库是中国老龄事业发展基金会和北京阳光老年健康基金会于2013年共同发起的公益项目，该项目免费为60岁以上老年人提供遗嘱咨询、起草、登记和保管的服务。5年来，该项目已经在北京、上海、广州、天津、南京、重庆、南宁等地为82177位老年人办理了遗嘱。

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独生子女家庭立遗嘱意愿上升

据悉，以前人们认为遗嘱是为了防范子女争夺财产，以为只有多子女家庭才需要立遗嘱。而今，老人们发现遗嘱不只是为了防范纠纷，更能够避免家庭财产损失。中华遗嘱库管委会主任陈凯认为，除了祖辈可能继承父母遗产导致财产旁落以外，还有两大原因导致独生子女家庭立遗嘱意愿上升，一是子女离婚率上升，另一个是财产过户继承难。

家住静安区的张阿姨就遇到了这样一件糟心事。张阿姨告诉记者，老伴张大爷2007年去世后，家中独子小张2010年因为夫妻感情不和离婚了。2015年张阿姨家有两间房拆迁去办理公证手续时，却被前儿媳告上了法庭。在法庭上，前儿媳向张阿姨和小张索要100多万的拆迁款。原来，按照婚姻法的规定，夫妻婚内继承所得属于夫妻共同财产。张大爷是在小张离婚前去世的，因此小张所继承的遗产份额按法律规定就属于他们夫妻的共同财产，现在前儿媳索要拆迁款是合法主张。最终张阿姨不得不支付100多万给前儿媳。为了这事，张阿姨气得两天没吃饭。现在小张又有结婚的打算，吃一堑长一智，张阿姨赶紧到中华遗嘱库上海登记中心预约办理遗嘱，希望通过遗嘱避免将来儿子因为再度离婚导致的财产损失。

白皮书显示，有99.93%的老年人选择中华遗嘱库范本中的“防儿媳女婿”条款。在遗嘱中规定继承人所继承的财产属于个人财产，不属于其夫妻共同财产。另一方面，有30.94%的老年人立遗嘱的原因是因为担心未来子女办理财产继承手续困难，为了说明一些无法提供证明的事实，例如是否是与再婚配偶的共同财产等，避免未来子女办理继承手续可能遇到的难题。

遗嘱库立遗嘱老年人中，离婚家庭比例为2.73%，再婚家庭比例为1.93%。虽然离婚和再婚家庭比例不高，但这些家庭立遗嘱的意愿往往更为强烈。“我为此很多年晚上睡不着觉，就担心将来儿女们和老伴起纠纷！”家住黄浦区的赵老伯说：“一听说中华遗嘱库这个项目，立刻就来预约了，排了几个月终于轮到了，今天可算办完了，心里很高兴，以后睡觉也能踏实了！”

数据显示，继承人以立遗嘱人的子女、配偶、孙辈为主。其中子女直接继承的为33.53%，配偶互相继承后由子女继承的比例是27.07%，直接给孙辈的比例为13.58%，先给子女后给孙辈的比例为23.02%。绝大多数老年人并未按法定继承将财产平分给子女。

33.54%的老年人认为需要通过立遗嘱来避免纠纷，原因包括：部分子女已经获赠财产、与子女关系恶化、子女贫富差距较大、子女未尽赡养义务、子女长期未来往、再婚家庭、离婚时子女由对方抚养、继子女、非婚生子女、赠与孙子女但未赠与其他子女等。

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部分老人左右为难偷偷立遗嘱

从有立遗嘱的想法，到真正采取行动，大部分老年人至少间隔了5年以上，有21.2%的老年人间隔了10年以上。当问及立遗嘱行动迟缓的原因，部分老年人表示害怕立遗嘱引起矛盾纠纷，晚年不得安宁。

刘老伯与老伴结婚已经30年了，育有一子小刘，虽然是重组家庭，但是家庭关系很和睦，老伴带来的继子大刘与刘老伯的关系也很融洽。但是，刘大爷还是有不安的感觉，担心老伴要是先走了，大刘会不会与自己和小刘发生财产纠纷。因此，刘老伯和老伴就有立遗嘱的想法，“说清楚，免得日后产生矛盾”。

中华遗嘱库数据显示，66.59%的老年人是在子女陪同下前来办理遗嘱登记，33.41%的老年人是瞒着子女前来办理，而且瞒着子女的比例从2013年的21.28%到2017年的38.31%，有逐步走高的趋势。71.17%的老年人在订立遗嘱前会与子女协商，28.83%的老年人选择向子女隐瞒立遗嘱的事情。在未隐瞒立遗嘱的老年人中，有33.4%选择隐瞒分配方案。

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遗嘱订立进入“刷脸时代”

中华遗嘱库调查发现，人们认为立遗嘱不必要的比例，从2013年的56.4%到2017年的26.5%，降幅将近53%；相对应的，认为一定要订立遗嘱的比例从12.4%上升到43.22%，这证明了越来越多的人接受提前订立遗嘱，对遗嘱看法越来越开明。

调查显示，62.1%的老年人曾经与他人讨论遗嘱问题，34%选择的讨论对象是配偶，38%为关系较近的亲友，19%为普通朋友，可见对遗嘱的心态越来越豁达，忌讳遗嘱的心理在很大程度上有了改变。

为了确保遗嘱效力，中华遗嘱库通过录音录像、指纹采集、人脸识别、现场见证、文件存档等技术手段，使得遗嘱真实性做到无懈可击。因此，需要立遗嘱人具备听说读写能力，有不少老年人因为年纪较大，虽然意识清楚，但视力听力和书写能力受限的情况下，可能无法通过遗嘱登记系统，导致许多年纪较大的老年人无法正常办理遗嘱登记。陈凯建议，立遗嘱宜早不宜迟。

从本月开始，中华遗嘱库上海分库的遗嘱订立正式进入“刷脸时代”。这套登记系统的关键功能体现在确保遗嘱订立的安全性和真实性，最大限度地杜绝冒名顶替办理遗嘱，省去之前人工核实身份的繁琐步骤。