新华网记者 黄玥

【学习进行时】“奋斗”是习近平“两会时间”关键词之一。新华社《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”今天推出“真抓实干”系列报道之《习近平两会新语之“干”字篇》，带您一起感受习近平的“奋斗”精神和善作善成的实干方法论。

3月7日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平参加十三届全国人大一次会议广东代表团的审议。 新华社发（盛佳鹏 摄）

幸福靠奋斗，兴邦靠实干。“奋斗”的时代旋律贯穿全国两会，习近平总书记到团组参加审议讨论时，不论是作重要讲话，还是与代表委员互动交流，蕴含在言语间的，始终是脚踏实地、真抓实干的奋斗精神。

幸福都是奋斗出来的

“幸福都是奋斗出来的”，出自习近平2018年新年贺词的这句话，是不少代表委员口中的热词，甚至被作为座右铭。

过去五年，我国国内生产总值从54万亿元增加到82.7万亿元，年均增长7.1%；城镇新增就业6600多万人，13亿多人口的大国实现了比较充分就业；我国的贫困人口五年中减少6800多万……解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事。

习近平在党的十九大报告中强调，五年来的成就，是党中央坚强领导的结果，更是全党全国各族人民共同奋斗的结果。

党的十九大宣示了新时代坚持和发展中国特色社会主义的奋斗目标：本世纪中叶，把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

从十九大到二十大，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期。全面建成小康社会进入了倒计时。

在这样一个极其重要的时间节点，“奋斗”二字尤为响亮，尤为鼓舞人心。

“我特别喜欢您新年贺词里的一句话，幸福都是奋斗出来的，这句话说到了我心坎上。”来自广东的代表、曾经的“外来妹”米雪梅对习近平说。习近平称赞道：你的经历就像你的名字，“梅花香自苦寒来”。

“梅花香自苦寒来”，习近平用诗的语言诠释美丽来自奋斗，打动了在场的每一个人。

“中国人民自古就明白，世界上没有坐享其成的好事，要幸福就要奋斗。”在十三届全国人大一次会议闭幕会上，习近平在讲话中10次提到“奋斗”一词，激情的语言充满了催人奋进的力量。

“撸起袖子加油干”“干在实处永无止境，走在前列要谋新篇”“确保党始终同人民想在一起、干在一起”“干部干部，干是当头的”……十八大以来，习近平的这些叮嘱不绝于耳。他如此反复强调，就是要把“奋斗”的深意讲清讲透。

奋斗就是实干。实干是成就事业的必由之路。

“只有不忘初心、牢记使命、永远奋斗，才能让中国共产党永远年轻。”

中国共产党保持蓬勃朝气的秘诀，就是奋斗。

奋斗本身就是一种幸福

“奋斗本身就是一种幸福。只有奋斗的人生才称得上幸福的人生。”在2018年春节团拜会上，习近平22次热情洋溢地提到“奋斗”二字。他这样阐释“奋斗”的深刻内涵：

——奋斗是艰辛的，艰难困苦、玉汝于成，没有艰辛就不是真正的奋斗，我们要勇于在艰苦奋斗中净化灵魂、磨砺意志、坚定信念。

——奋斗是长期的，前人栽树、后人乘凉，伟大事业需要几代人、十几代人、几十代人持续奋斗。

——奋斗是曲折的，“为有牺牲多壮志，敢教日月换新天”，要奋斗就会有牺牲，我们要始终发扬大无畏精神和无私奉献精神。

无畏、无私，是奋斗者的根本素质，正因为如此，“奋斗者是精神最为富足的人，也是最懂得幸福、最享受幸福的人。”

许多代表委员对此深有感受。

来自扬州市公立医院管理委员会的王静成代表结合自己的工作说：“幸福从哪里来，是对解决疾病让病人好转难以言表的幸福感。”

作为一个从最基层走到管理岗位的农民工代表，江苏团的段俊代表以自己20多年的打工经历为例，深有感触地说：“奋斗不仅是一种经历，更是一种成长。”

四川团李君代表说，“总书记的话说到我的心底去了，今年是我任村支书第十个年头，如今，乡亲们的腰包更鼓了，这种辛苦奋斗换来的幸福感真的甜得很。”在不久前成都举行的打好精准脱贫攻坚战座谈会上，总书记曾经与这位来自农村的基层干部亲切交谈。

……

幸福是奋斗出来的，只有奋斗的人生才称得上幸福的人生。两句话互为表里，相辅相成。无数成功者的奋斗人生反复印证着这个道理。

“要坚持把人民对美好生活的向往作为我们的奋斗目标，始终为人民不懈奋斗、同人民一起奋斗，切实把奋斗精神贯彻到进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想全过程，形成竞相奋斗、团结奋斗的生动局面。”

正如习近平所说，“新时代是奋斗者的时代”。

既要有奋斗的精神也要善谋善成

习近平一贯推崇“实干”二字。

2012年，习近平当选总书记后第一次地方考察就来到广东，他嘱咐各级领导干部要牢记“空谈误国，实干兴邦”的道理。他指出，全面建成小康社会要靠实干，基本实现现代化要靠实干，实现中华民族伟大复兴要靠实干。

“干”必须“实”，而实干又绝非蛮干、盲目地干，需要有持之以恒的耐力，需要有善谋善成的方法。

在山东团，习近平系统阐释了“功成不必在我”精神，告诫全党同志既要做让老百姓看得见、摸得着、得实惠的实事，也要做为后人作铺垫、打基础、利长远的好事。

“作铺垫、打基础”必须持之以恒，中华民族从站起来富起来到强起来，是一个不断创造奇迹的过程，必须“以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，继续朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标奋勇前进”。

另一方面，要在把握实际情况的基础上因地制宜、因时制宜、因事制宜，要有“问题导向”，“善作”方能“善成”。

习近平的两会言行就是“善作”的典范：

在内蒙古代表团，他结合当地经济发展实际，强调“不能只盯着羊、煤、土、气”，要“大力培育新产业、新动能、新增长极”。

广东是改革开放的前沿阵地，针对新的形势，他在广东团首次将“发展、人才、创新”并列到三个“第一”的高度。

山东是农业大省，在山东代表团，他对十九大提出的乡村振兴战略作出了具体擘画。

在重庆团，他针对当地从政治上肃清孙政才恶劣影响和“薄、王”遗毒的现实工作，给广大党员干部上了一堂明大德、守公德、严私德的“政德”大课。

……

既有“个别”的针对性，更有“普遍”的适用性，因此既入心又醒脑。习近平由点及面的工作方法体现了唯物辩证法的精髓。

“善作”，还必须把工作做细做实、做深做透。

2015年全国两会参加吉林团审议时，习近平强调要发扬钉钉子精神，每件工作一抓到底，锲而不舍向前走，“做到件件有着落、事事有回音”。2017年全国两会，在上海团和四川团，他以“绣花”为喻，分别对城市管理和脱贫攻坚提出细致的要求。

一句话，“踏石留印、抓铁有痕”才能善作善成。

不驰于空想、不骛于虚声，一步一个脚印，踏踏实实干好工作。历年两会，习近平的“实干”课生动而深刻。

“新时代属于每一个人，每一个人都是新时代的见证者、开创者、建设者。只要精诚团结、共同奋斗，就没有任何力量能够阻挡中国人民实现梦想的步伐！”习近平为中华民族的伟大复兴加满油，把稳舵，鼓足劲，汇聚起奋进新时代的磅礴力量。