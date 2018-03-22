[视频]习近平同喀麦隆总统举行会谈 两国元首一致同意推动中喀关系迈向更高水平

来源：央视网

央视网消息（新闻联播）：欢迎仪式后，习近平主席同比亚总统举行会谈。两国元首一致同意，充分发挥两国友谊基础深厚、合作潜力巨大等优势，推动中喀关系迈向更高水平。

习近平指出，比亚总统是非洲资深领导人，也是中国人民的老朋友。总统先生是今年第一位来华访问的非洲国家元首，也是今年中国全国两会后到访的首位外国元首。喀麦隆是中国在非洲的传统友好国家和重要合作伙伴。建交47年来，两国始终互相尊重、平等相待，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解、相互支持，中喀友好深入人心。中方愿同喀方一道，深化两国合作，增强中喀关系战略性，推动中喀关系迈向更高水平，为两国人民带来更多福祉。

习近平强调，中喀要保持高层及各层级交往，继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持。中方支持喀方自主选择发展道路。要扩大两国贸易往来，加强重点领域互利合作。中方支持喀方加快工业化进程，鼓励有实力的中国企业赴喀投资兴业。要继续密切人文交流，促进民心相通。中方愿同喀方加强和平安全领域和国际事务中合作，维护好非洲和发展中国家共同利益。欢迎喀方积极参与“一带一路”建设，同中方一道，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，构建人类命运共同体。

习近平指出，几十年来，中非始终真诚友好、团结合作，是休戚与共的命运共同体和合作共赢的利益共同体。中方秉持正确义利观，奉行真实亲诚的对非政策理念。中非合作的要义就是把中国自身发展同助力非洲发展紧密结合起来，实现合作共赢，共同发展。无论国际风云如何变幻，无论中国发展到哪一步，中国始终同非洲国家等广大发展中国家站在一起，永远做非洲的真诚朋友和可靠伙伴。

比亚代表喀麦隆政府和人民再次诚挚祝贺习近平当选中国国家主席。比亚表示，建立在相互尊重基础之上的喀中友谊源远流长，经受了时间考验。中国长期以来的友好帮助促进了喀麦隆经济社会发展，直接造福了喀麦隆人民。喀方致力于加强喀中战略合作，欢迎中国企业加大对喀投资，促进喀工业、农业、能源、交通、社会住房、新技术等发展。喀麦隆高度赞赏“一带一路”倡议，支持中非合作论坛框架内合作。中国对非政策在非洲是广受欢迎的。喀麦隆坚定支持“一个中国”政策。喀中两国都主张尊重各国主权、不干涉内政，维护世界贸易规则，在国际事务中拥有广泛共同利益和立场。喀方愿密切同中方在联合国等多边框架内交流合作。

会谈后，两国元首共同见证了经济技术合作、人力资源开发、基础设施建设、产能合作等领域双边合作文件的签署。

杨洁篪、王毅等参加上述活动。