习近平应约同法国总统马克龙通电话

来源：新华网

新华社北京3月22日电 22日，国家主席习近平应约同法国总统马克龙通电话。

马克龙祝贺习近平当选连任中国国家主席。马克龙表示，我珍视法中友谊，高度关注中国全国“两会”取得的各项成果，愿继续同习主席共同努力，落实好我们就深化法中关系达成的重要共识。法中双方要密切高层交往，深化经贸、投资、农业、核能、环境等领域合作，加强在应对气候变化、维护多边贸易体制、防范金融风险等全球性问题上沟通协调。

习近平指出，总统先生在中国全国“两会”闭幕不久即来电祝贺，体现出你对中国发展的关注和对中法关系的高度重视。今年是中国改革开放40周年。刚刚结束的中国全国“两会”对中国未来发展具有重要意义。今后一个时期，将是中国继续深化改革、扩大开放、实现更大发展的时期，也将是中国为世界作出更大贡献的时期。我相信，中国的发展将为中法、中欧合作提供更多机遇。

习近平强调，不久前，总统先生首次访华时，我们就加强两国各领域合作达成重要共识，为中法关系注入了新的动力。中方愿同法方一道，密切高层交往，办好机制性对话，落实好合作共识，及时就重大问题进行沟通，把中法全面战略伙伴关系打造得更加富有生机。中法都是联合国安理会常任理事国和具有全球影响的大国。在当前复杂多变的国际形势下，中方愿同法方携手努力，加强战略沟通协调，共同致力于维护并完善现行国际秩序和全球治理体系，坚持多边主义，促进世界多极化、经济全球化，共同打造开放的全球贸易体系。

两国元首还就共同关心的国际和地区热点问题交换了看法。