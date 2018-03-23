全国“两会”后首站调研，李强书记来到闵行，看了这些点

来源：上观新闻

作者：谈燕

市委书记李强今天下午在闵行区调研时指出，要深入学习贯彻习近平总书记对上海工作的指示要求，认真落实全国“两会”精神，更加主动对标对表，着力培育特色优势，全力推动高质量发展、创造高品质生活，为全市经济社会发展作出闵行的更大贡献。

调研地点：中国航发商发

位于闵行的中国航发商用航空发动机有限责任公司从“零”起步，致力于满足民用航空发动机产业从设计开发到产品制造、验证、交付和使用维护全生命周期发展需要，现已拥有1500余人的技术管理队伍。李强实地察看发动机模型，了解相关研发进展，并围绕打响“上海制造”品牌听取企业的想法和建议。他说，推动制造业向产业链、价值链高端迈进，关键是要发挥企业的主体作用，抢占产业发展制高点。中国航发商发承担着国家重大战略任务，希望在上海的航空全产业链发展中发挥好引领示范作用。

调研地点：紫竹高新区

近年来，闵行区以一批重点园区为依托，推进经济提质增效。李强一行来到紫竹国家高新技术产业开发区，详细了解园区运作模式、入驻企业规模。负责人告诉市领导，园区采取政府、企业、高校共建模式，正积极培育新一代信息技术、人工智能、网络视听等产业。李强说，园区发展不求大而全，而在于专精优。要从最有条件的领域入手，聚焦优势产业重点扶持，提高集中度，增强影响力。要结合园区产业定位，培育一批有潜力、有创新力的高新企业，为有干劲、想干事的企业家营造更好的创新创业生态环境。

调研地点：零号湾全球创新创业集聚区

去年以来，全市围绕优化营商环境狠抓推进，市领导十分关心市场主体的获得感。在零号湾全球创新创业集聚区，李强同创新团队、创业企业面对面交流，了解他们的真实感受。“零号湾”入驻了491个项目、342家企业以及一批专业孵化机构，设有区行政服务中心、上海知识产权交易中心的分中心和上海交大先进产业技术研究院创新创业基地，提供一站式、全方位服务。李强来到办事大厅，详细了解相关服务举措落地以及科技成果转移转化情况，“企业办事是否便捷”“申请事项是否当场办结”。他叮嘱闵行区负责同志，要进一步聚焦发力，围绕实现政务服务“一网通办”，从实际出发大胆探索，打造优化营商环境的新亮点，为企业发展提供更好服务。

调研地点：江川路街道红旗新村

始建于上世纪五十年代的江川路街道红旗新村，通过“美丽家园”建设，环境面貌明显改善，小区广场改造新建的长廊和凉亭尤其受到居民欢迎。市领导同居民们亲切招呼，拉起家常，询问生活是否方便，还有哪些需求。在小区生活了近60年的八旬老人王彭年说，街道为大家改善居住环境，生活在这里很温馨很幸福。李强握着老人的手说，“听到你们过得好，我们由衷高兴，祝大家生活越来越好！”在红旗家苑党建服务站，李强了解到居民们在党组织带领下，积极参与小区自治共治，社区事务共同商量、一起出力，他充分肯定，要求进一步把资源、服务、管理放到基层，把基层治理同基层党建结合得更加紧密。

调研地点：合生邻里中心

为打通服务群众“最后一公里”，江川路街道陆续打造了10个邻里中心。位于安宁路上的合生邻里中心周一至周日全天候开放，按老、中、青、幼四类人群，提供医疗健康、便民生活、文体教育、公益互助和个性化服务。李强走到居民中间，倾听他们的需求和感受。他说，超大城市，人群多样化、需求多样化，要以更细致的民生工作、更精准的民生政策，满足市民群众的高品质民生需要。

市委常委、市委秘书长诸葛宇杰参加调研。