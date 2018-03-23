中国队0∶6威尔士队-里皮：我看错了某些人

晨报记者 甘 慧

昨晚，中国杯国际足球锦标赛上演首场较量，中国队最终以0∶6的悬殊比分，输给了贝尔领衔的威尔士队。根据赛程安排，3月26日，中国队将与乌拉圭和捷克一战的失利者争夺比赛的第三名，威尔士则将与该场比赛的胜者争夺本次中国杯的冠军。

尽管中国杯是友谊比赛，但对于中国队而言，这次比赛有着特别的意义。中国队现世界排名第65位，亚洲排名第5位。下个月，亚洲杯将进行分组抽签。中国队要想确保自己的“种子队”身份获得一个比较好的分组，就要尽可能通过本届中国杯拿到世界排名积分。但威尔士并不是来给中国队送分的，本场比赛是吉格斯出任威尔士队主教练后的首场比赛，他当然希望用一场赢球来开启自己的这段执教旅程。

不得不说，威尔士队给中国队好好上了一课。比赛开始仅2分钟，威尔士队就率先破门得分，贝尔禁区外得球，强行趟球过掉贺惯，在失去平衡的情况下推射破门。贝尔的进球也开启了威尔士队的进球大战，上半时就攻入4球。下半时，威尔士队又打入了两球，最终6∶0大胜中国队。比赛中，威尔士队的头号球星贝尔上演“帽子戏法”。

对于这场比赛的结果，里皮在赛后表示自己作为主教练，承担所有责任，“我犯了两个错误，第一是这次集训球员的选择，第二就是这次比赛首发球员的选择。”

此外，里皮还说了这么一段话：“一个月后，我就70岁了，但我会继续当主教练，因为我爱这份工作。不过我要做好这份工作，我需要看到我的球员的斗志，但是看到今天的这些球员的表现，这让我感到困难。”