中国大奖赛，十四年点滴留下难忘记忆

晨报记者 王 嫣

2018年，对于F1中国大奖赛来说，是个非常特别的年份。15年前，这项1950年起源于英国的赛事首次来到中国，落户上海。今天我们就来回过头，回顾过去十四年中国大奖赛的难忘记忆。



2004·一票难求

有史以来，F1的车轮第一次“轧”到上海。恰逢国庆黄金周，比赛三天的现场观众累计达26 万人次。其中正赛日的现场观众更是达到15 万人，保持着中国有史以来单场赛事现场观众人数最多的纪录。

2005·见证新王

作为赛季的收官战，中国大奖赛迎来了一位新王者——费尔南多·阿隆索。

2006·史诗大战

舒马赫在蒙扎宣布退役，当年F1中国大奖赛有幸成为他的“争冠大战和谢幕演出”。舒马赫不负“雨神”之名，让中国车迷见证了其人生的第91场，也是最后一场大奖赛胜利。

2007·“新银红大战”

阿隆索、莱科宁和F1新人汉密尔顿，形成“新银红大战”。不料汉密尔顿在上海遭遇F1生涯第一次退赛，胜利拱手让给芬兰人。

2008·“四大天王”看台

汉密尔顿首次在上海获胜。同时莱科宁、阿隆索、马萨和汉密尔顿车迷专属看台推出。

2009·公开招募“赛道裁判”

年轻的红牛车队异军突起、1-2完赛，维特尔为车队首夺分站冠军。这年，赛会第一次向社会公开招募赛道裁判。

2010·“中国制造”

舒马赫复出让中国“舒迷”激动不已，随着简森·巴顿夺冠，前七年的F1中国大奖赛冠军分别由七位不同车手获得。地铁11号线投入运营，大大方便车迷观赛。看台上硕大的“中国制造”，揭示F1已成上海城市名片。

2011·再续“七年之约”

汉密尔顿成为F1中国大奖赛首个卫冕者。上海也与F1开始了第二个“七年之约”。

2012·舒马赫正式告别

梅赛德斯车手罗斯伯格摘得个人职业生涯的首个分站冠军，而舒马赫在复出三年后，再次做出退役决定。

2013·十周年庆祝

比赛前夕F1中国大奖赛10周年“万人携手同行上赛场”活动举行，上赛场首次向公众开放全赛道，邀请车迷共同为中国站庆生。赛前练习赛中，上海车手马青骅驾驶卡特汉姆赛车登场，成为F1有史以来第一位在本土举行的大奖赛里出场的中国车手。作为在引擎规则改革前的最后一个赛季，阿隆索力压汉密尔顿迎来了个人第200场大奖赛胜利。

2014·“银箭内战”

汉密尔顿杆位领跑、第三次在上海赢得比赛，与罗斯伯格的“银箭内战”更趋白热化。

2015·巨幅国旗

F1中国大奖赛在雄壮的中国国歌声中隆重揭幕，直升机悬挂巨幅国旗飞越赛车场上空，缔造了F1历史上绝无仅有的难忘时刻。

赛道上还是梅赛德斯的天下，汉密尔顿又一次轻松领跑后获胜。

2016·最混乱发车

前排连串的事故，诞生了中国大奖赛历史上最激烈混乱的发车，罗斯伯格后来居上获得比赛胜利。

2017·“上海滩之王”

最受瞩目的“银红大战”中，汉密尔顿第五次赢下中国大奖赛，让他成为名副其实的“上海滩之王”。

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