上海浪琴环球马术冠军赛贴心指数再升级-赛场华丽添“顶”打造完美悠闲时光

晨报记者 王 嫣

4月20至22日，这项全球最高级别五星级的马术场地障碍赛将在上海中华艺术宫南侧开赛。今年，也是这项赛事第五次在申城举办，赛场设施到现场活动都将华丽升级，带来一系列尊贵的服务体验，让您在马术盛典中，不负春光。

贴心顶棚为观众遮阳挡雨

自2014年落户申城以来，上海浪琴环球马术冠军赛已成为申城的一项标志性赛事。以中华艺术宫为背景，顶级的马术比赛结合一系列与马术文化相关的活动体验，为观众们打造了一场又一场别具特色的体育文化盛宴。就是这样，上海浪琴环球马术冠军赛用自己的方式，向全世界展示了上海兼容并蓄、活力四射的体育之都的魅力。

5年以来，赛事在得到社会各界充分认可的同时，始终秉持在深入了解观众真正需求的基础上，改善硬件配套和提升现场服务，打造宾至如归的观赛体验。而今年观赛体验提升的最大亮点，就是所有的看台都将加设顶棚，为观众们遮阳挡雨。其实，为看台“加顶”并非浪琴环球马术冠军赛全球各分站的标配。但推广承办方久事赛事基于春天多变的气候特点，并始终秉持着为观众打造最佳体验的理念，反复斟酌方案，在克服了一系列搭建的难点和安全隐患后，“主动”采取服务升级措施，为全部看台加设顶棚。

随着马术文化的普及，近年来观赛礼仪已深入人心。身着优雅服饰、佩戴礼帽前来观赛的观众已越来越多。今年来现场的观众们将可以免受天气干扰，舒适安心地欣赏赛事。同时始终保证完美形象，成为赛场另外一道靓丽的风景。

中外顶尖选手再争高下

在全新的顶棚下，今年观众朋友们仍将见识到世界最顶级的障碍赛名将和其宝马共同演绎的巅峰较量。根据三月中旬的参赛选手名单，今年将参赛的明星骑手包括2017赛季浪琴环球马术冠军赛的总冠军、现世界排名第二的哈里·斯莫德尔斯、去年在上海夺得1.60米浪琴大奖赛冠军的洛伦佐·德·卢卡以及鲁德格尔·比尔鲍姆、斯科特·布拉什和埃德温纳·托普斯·亚历山大在内的数十位名将。

本土选手方面，今年仍将有四位中国选手登台亮相。他们分别是王韫婧、袁茂栋、张兴嘉以及连续第二年参加赛事的中国香港名将梁巧羚。我们也期待在这一世界级的马术舞台上看到他们出色的表现。

与女神一起乐游马术赛场

赛事精彩，连明星们都成为“忠实拥趸”，浪琴表优雅形象大使林志玲将会在4月21日的比赛中再度现身看台，与观众朋友同场观赛。

赛场之外，去年现场大受欢迎的BMW儿童交通安全训练营今年仍然会给孩子们带来独特乐趣。另外，作为每年赛事焦点之一的“欧洲小镇”，今年坐标法国。“法国小镇”将为现场观众带来法国引以为傲的传统美食和精美工艺品，让观众朋友体验来自法兰西的生活风情。此外现场的布置也将更加梦幻，除了桃花朵朵、绿草茵茵，精致的旋转木马也将首次来到上海浪琴环球马术冠军赛的现场，点缀出浪漫唯美的氛围。

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