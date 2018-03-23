长租公寓生活的“小美好”

晨报记者 刘 因

同样一笔预算，是租居民住宅还是长租公寓？这个问题，困扰着不少租房一族。

做为中国楼市的新品，与传统居民楼的租客体验相比，长租公寓带来了全新的租住生活。

目前，几乎中国所有的标杆房企均大举进入长租公寓市场，或小试牛刀或系统品牌化推进，在打造差异化产品的同时，也给租房带来了新生活的“小美好”。

万科泊寓内，营造了关上门是一个人、打开门是一群人的生活方式。在大小节日不定期组织社群活动，既能结识新朋友，又在假日里传递家的温暖；90后喜欢的无人便利店，健身中心等设施一应俱全；把泊寓当作家，一份类似社区自治条约正在酝酿……

碧桂园的 BIG+ 碧家国际社区，正尝试将长租公寓+联合办公+商业的多元业态融为一体，年轻人上班、居住、娱乐、购物等日常所需，一站式解决，生活大大便捷。

旭辉领寓打造了对应的三条产品线，其中，主要产品为柚米国际社区，占到三类产品80%，其特点是精致房型+多功能社交空间+社群服务，配有休闲书吧、生活超市、管家服务、24小时安保等，生活别样感受。

统计分析，这些标杆房企的长租公寓房间，面积大小在10-60平方米左右，分成居住、独立卫浴、晾晒、收纳等多个居住空间，与老公房相比，室内装潢、空间布局、动线安排、家具配置，往往更胜一筹。

要突破租金回报率瓶颈，未来，长租公寓的进一步拓展,成本控制是重要一环,包括土地取得、配置、营运管理等诸多方面。