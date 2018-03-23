申养滨江澜悦 长者公寓初露真容

近日，养老旗舰项目--滨江澜悦长者公寓初露真容。凭借绝版的地理位置、高端专业的产品规划、特色的为老服务理念，滨江澜悦长者公寓已然成为这一系列中标杆之作。

坐拥浦明路1888号的黄金地段，立体交通网络发达，紧邻滨江步道，近享高端生活配套，三大商圈环抱，知名三级综合医院邻立……种种优越奠定了“滨江澜悦”无法复制的绝版基因。

滨江澜悦拥有83套长者公寓，每一个房间，都有舒心的明媚阳光和极致美景，浪漫浦东夜色、摩登陆家嘴建筑统统收入眼帘。公寓内有完善生活功能设置、智能化配套生活设施。滨江澜悦围绕品质晚年，精心打造丰富功能模块，涵盖休闲健身、健康管理、园林景观、养生怡情、高端餐饮、影音娱乐等全方位生活配套，丰盛以待尊崇人生。

临近的东江高尔夫练习场是滨江澜悦长者们们的“超级福利”。100条标准球道、10间豪华VIP包房、极为专业的切、推杆果岭及沙坑练习，令每个细胞蠢蠢欲动。相距不远即是沪上两所知名三级甲等综合医院，仁济医院、东方医院专家云集，为健康保驾护航。为提供最佳养老体验，滨江澜悦特设健康管家、活动管家，精准服务各大生活模块，让生活每处安心无忧。

3月8日下午，市相关领导调研了申养滨江澜悦长者公寓，对这样集日常生活需求和精神文化休闲为一体的综合为老平台，表示了充分肯定。

（唐榕蔚）