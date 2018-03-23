萨科齐受指控-称所受指控没有任何确凿物证

晨报记者 徐惠芬 综合报道

法国前总统萨科齐政治丑闻缠身，20日被拘留后，又在21日受到正式指控。不过，萨科齐22日通过法国《费加罗报》发声称，自己遭到的指控根本没有确凿的物证。

被拘留起诉后，法国前总统萨科齐22日通过《费加罗报》首次发声，称对其收取利比亚非法资金的指控都来自于各种各样人物的证词，而没有任何确凿物证。

萨科齐称：“自2011年3月11日以来，我一直生活在这一诽谤的地狱中”。

当地时间20日早晨，因涉嫌在2007年总统大选期间收取利比亚前领导人卡扎菲的政治资助，萨科齐遭到传讯和拘留。虽然当晚被允许回家，但第二天上午再次被拘留，拘留时间累计达25个小时。

21日，法国司法部门又以“被动腐败”“大选竞选收取不正当资助”“隐匿利比亚公共资金”等多种违法行为主谋的名义起诉萨科齐。

法国媒体分析指出，司法部对萨科齐提起起诉，意味着自2013年开启的萨科齐接受卡扎菲资助案调查显著加速。

萨科齐收取卡扎菲政治资助的丑闻，最早由卡扎菲儿子赛义夫曝光。2011年，卡扎菲被驱逐下台后，其子赛义夫曾对媒体表示，萨科齐必须归还他从利比亚拿走并用于竞选的钱。

对此，萨科齐阵营回应，这是阴谋报复，称法国2011年3月率先对卡扎菲政权发动军事打击，让不少卡扎菲余党怀恨在心，所谓的政治资助只是伺机报复。

不过，拥有法国与黎巴嫩双重国籍的军火商齐亚德·塔基丁之后供称，利比亚前情报主管阿卜杜拉·塞努西曾于2006年至2007年交给他3个塞满现钞的手提箱，委托他转交给萨科齐手下职员。每个手提箱装着150万欧元至200万欧元不等，均为200欧元和500欧元面额的现钞，总计500万欧元。