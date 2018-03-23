不再闹心糟心 公平让人安心

晨报特级首席记者 吴飞

“鸡血爸妈群”——许多家长对这样的微信群恐怕都不陌生，有自己主动加进去的，也有被别人拉进去以后沉迷其中的……在这样的群里，总有一群爸妈永远充满斗志地在那里讨论，如何让孩子在念幼儿园时就进最好的培训班，“幼升小”如何先人一步，如何挤进最顶尖的民办初中。

这样的焦虑感在传播，从初中生的家长传递到小学生的家长，从小学生的家长传递到学龄前儿童的家长。于是从孩子出生开始，满满的焦虑感起码要持续十五年。这种焦虑反过来又加剧了各种民办学校的追捧程度，从而成为它们乘机集聚优质教育资源、不断抬高身价的砝码。以此形成了一个恶性的循环。

为孩子的学习操心，这是每个家长避不过的责任，然而不该让这种操心变成闹心，变成糟心，更不该让这种因教育资源不均衡形成的争抢，成为闹心、糟心的源头。这次大力度的中考改革，目的恰恰就是为了减少这样的闹心、糟心，让家长更加安心。

如何减少？令基础教育的资源更加均衡，令优质高中的大门能更大范围地向学生打开，从而令中考的选拔趋于更加公正、令升学的机会更加均等。唯有公平才能令家长们真正安心，也唯有公平，才能让“鸡血爸妈”们的功利教育观在其面前无孔可入、知难而退。

这种公平，不仅包括让有能力承担民办学校高额学费与无能力承担的学生之间的公平，还包括苦读领跑超纲与享受素质教育的学生之间的公平，中规中矩全面发展与有个性有专长的学生之间的公平……

美好生活不止是四大名校、清华北大，美好生活更应是学生们脸上的笑容、家长眼望孩子一步步成长起来的喜悦。当然，这样的改革还刚刚起步，但其透露出的美好意味令人心生期待。