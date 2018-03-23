家长最关心的问题，我们来解答

昨天，上海公布了新中考改革方案。新中考怎么考，怎么招，民办还是公办，今年小升初的孩子怎么选？在中考政策发布后的未来一周内，本市涉及的1400多所初中、小学将陆续召开家长会，为家长释疑解惑。

晨报提前征集家长最关心的问题，邀请多方教育专家予以解答。

晨报记者 樊 巍 李星言 朱晓芳 杨青霞

问

为什么要增设道德与法治、历史两门计分考？会不会加重考生负担？

市教委相关负责人表示：之所以增设这两门考试科目，是国家教育部的要求。根据《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》、《教育部关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》和上海市教育综合改革方案的要求增设。

增加科目时，考虑到了文理兼顾，这两门分别为60分，总分值与物理（70分）、化学（50分）加在一起的总分一样，也是120分。

同时，做到了负担适度，不是简单地加两门功课。而是分日常考察、开卷考试两部分进行。日常考察，主要看的是学生在这门学科的学习习惯等基本能力，为30分，不设区分度；开卷考试，则是用好核心素养，看学生的综合分析办法、能力和素养，也是30分。

而且历史开卷考试放在初二，道德与法治放在初三，就是为了尽可能地减轻学生的记忆负担。

相关教育界人士认为，考试科目与负担，不是呈正比的关系。如果只考一门，其风险，要比多门更大。从风险分担、分散风险的角度看，增加两门计分科目，并不会显著加重学生负担。

问

初中学业水平考试在对学生应用能力的培养和评价方面，有哪些引导？



增设了外语听说测试；把物理、化学实验操作考试成绩计入总成绩，学生申请考两次，选择其中较好的成绩计入总成绩；设置跨学科案例分析题，起步阶段主要为地理、生命科学，形成经验后，涉及更多学科。

问

综合素质评价如何进行？包括哪些内容？如何确保真实可信？



市教委相关负责人表示，初中学生综合素质评价特别关注社会综合实践活动，尤其关注初中学生社会考察、探究学习和职业体验等综合实践活动的情况记录，引导学生把课程学习内容与真实生活情境相结合。

例如，在预初时，孩子们可以每个月都做一次社会考察，考察可以是一条街、一个居民区，也可以是自己身边家庭生活的变化，从中感受这个国家和城市的变迁。在初一时，孩子可以做主题式、项目式的学习，培养探究精神，用探究的方法项目化、主题式地打开探究信息，与高中的综合评价探究式学习相对接。在初二的职业体验时，孩子们可以走进职业学校，用好有着先进设备的实训中心。

这些各种各样的社会经历，将帮助孩子们丰富自己，并运用到综合素质评价中。

评价结果将作为初中学生毕业的必要条件，明确学时，并将在高中阶段学校自主招生和名额分配综合评价录取过程中，与高中阶段学校综合考查结果相结合，作为录取考生的重要依据。

在《上海市学生成长记录册》的基础上，将建设初中学生综合素质评价信息管理系统，建立客观、真实、准确记录信息的管理和监督机制。同时，要求高中阶段学校在使用初中素质评价信息时，使用办法提前公布，使用情况规范、公开。

问

自主招生从8%降低到不超过普通高中招生计划总数的6%，对民办学校影响大吗？



在曹杨二中校长王洋看来，如果一个学校把自招作为“抢生源”的手段，自招名额的减少自然对学校“掐尖”有影响；但如果学校坚持素质教育、以育人为本的话，8%和6%并没有实质性的区别，学校吸引学生的是办学特色和培养拔尖人才的机制。公众政策制定的导向不是抢生源，而是要把学办好。

问

将来哪些高中要“名额分配”？具体怎么施行？

上海现有普通高中249所。名额分配涉及的学校在本市56所市实验性示范性高中推行。招生计划不超过这些学校招生计划的65%（最低为50%），由市、区教育行政部门分别分配到有关区和初中学校。其中的70%分配到不选择生源的每所初中学校，并逐年扩大这一比例。30%分配到区。

问

那将来民办初中也可以在这65%×70%的名额分配里吗？

是的。只要是“不选择生源的初中”，不管公办、民办都会享受到这一福利。相反，如果公办初中违规选择生源了，例如3月初查处的闵华二测试、择生这种，那也会因此而失去名额分配；或者根据择生程度，对名额分配“打折”。一些一贯制的学校，如果幼升小的时候选过生源，在小升初的时候如果放弃选择生源，那么对其名额分配也采取“打折”方式。

65%给“不选择生源的初中”，目的就是为了促进本市初中学校优质均衡发展。

问

要获得名额分配，学生需要符合什么条件？要看学生志愿吗？

名额分配由招生机构根据考生志愿、中考总成绩（含政策加分），按照1∶2进行投档。高中不仅仅只是看分数，还要看综合素质评价，高中综合考查满分50分，为非学科类纸笔考试的综合考察。中考总成绩+综合考查得分，按从高到低录取。

比如A考生中考680分，综合考察39分，B考生中考678分，综合考查45分，总分相加B考生更高，录取可能性就更大。

另外，享受名额分配的学生必须在校、在籍3年以上。例如，学生先在民办读书3年，第4年到公办学校就读，不可享受名额分配政策。

问

名额分配到校、到区的是“面试入场名额数”还是“录取名额数”？

是录取名额数。比如分给A校5个名额，B校8个名额，学校按1∶2的比例投档，即A校报送10个考试，B校报送16个考生，进行综合考查后加上中考总成绩，按从高到低录取。名额分配到校，同校竞争，A校总分前5名胜出，B 校总分前8名胜出。

而名额分配到区，同区竞争，按中考总成绩+综合素质考查成绩，从高到低录取。

问

四校与其他市实验性示范性高中的名额分配操作一样吗？

具体要看4月出台的操作细则。但教育部明确规定，须实行优质高中阶段学校招生名额合理分配到区域内初中的办法。四校名额分配到区，并将覆盖到上海包括所有郊区在内的16个区。

问

查阅2018年的中考文件：“本市市实验性示范性高中的招生计划编制要求与2017年一致。名额分配招生计划占比不低于总计划数的50%”，也就是说，现在的名额分配已经有50%了，对吗？

对。目前的推荐生名额分配、本区名额分配、零志愿名额分配三种类型，加在一起已经有50%了。

问

今年幼升小公民同招。是否需要报民办，家长已经有了选择。5月4日起，民办初中开始网报。2018年小升初的孩子，报民办初中，还是公办，究竟取决于什么？

静安区教育学院附属学校校长张人利表示，上海民办与公办学校之间的差距，并不如家长想象得那么大。4年后，实验性示范性高中的名额会按学生比例分配到各初中，即便是不热门的公办学校也能被分配到名额，如此家长便可根据自己的实际情况选择学校，而非一味挤破头去热门民办初中。

在张人利看来，为孩子选学校时看待一个学校的办学质量主要看两点，一是学业成绩，二是取得学业成绩的过程。但家长往往在关注学校办学质量时，更加着重于其所取得的成绩，而忽略了取得成绩的过程，如：生源如何获得、是否过多地布置作业、是否保证了学生睡眠时间，殊不知，这也是极其重要的环节。

民办初中立达校长盛雅萍表示，孩子初中选公办还是民办，家长在做选择的时候，应该想清楚，其实学校的教育理念、办学质量、环境氛围对孩子的成长都是极其重要的。家长应该根据孩子自身的特点，选择理想的学校。适合的才是最好的。

也有业内人士分析，今年小升初的孩子，考公办还是民办，很大程度取决于孩子目前的学习状态，以及4年后的选择。建议选择“跳一跳可以够得到的学校”。例如，如果孩子“跳一跳”，可以去的是市、区第一梯队，家长重点考虑的是，孩子是否愿意未来4年承受相对重一些的课业负担和竞争压力，孩子面对压力时的心理承受能力，以此来选择小升初是报公办还是民办。如果可能去的是区第二梯队靠后民办，或者只能在好的民办学校里面垫底，建议孩子可以更多考虑公办家门口的好学校，也就是“宁做鸡头，不做凤尾”。

市教委相关负责人建议，家长在小升初选择学校的时候，要把将来孩子上什么样的高中这一点考虑进去。

问

65%×70%=45.5%。这样算下来，市实验性示范性学校45.5%名额分配给不选择生源的学校，那么剩下的54.5%才是公办、民办学校的学生一起来分。一边是付出很多努力、从小鸡血的民办学生，一边是快乐公办学生，付出不一样，但最后可能结果相差不是很多。这样看下来，新中考是不是特别有利于公办学校？今年小升初的孩子，直接投奔公办算了？

“新中考改革政策中提及65%的名额分配70%给到不选择生源的学校，看似有利于公办学校，其实公民办都一样，没有谁占了优势。”娄山中学校长孙玲说。“不挑选生源的学校，强调教育公平性，民办也可以这样选择。”

65%×70%=45.5%给不选择生源的学校，看似给到公办学校的比例比民办多，但是公办学校数量也远远多于民办学校。另外，政策中提到30%到区，每个区究竟怎么分配目前还不得而知。民办学校的学生学习成绩学习能力等，相对高于公办学校的学生，民办学生裸考还是有很大机会的，裸考民办学校的学生更有竞争优势。

孙玲提到，无论是公办还是民办，适合孩子的学校才是最好的。

问

新中考到底影响到哪个梯队的学校？

在张人利看来，对教学质量一般的民办学校、办学质量很好但名气不高的公办学校影响最大。名额分配到校能够给热门民办学校降温，而家门口以往家长关注度不高、但实际质量不错的公办学校，会受到青睐。这有利于公办与民办有协调发展。

业内人士表示，新中考自主招生比例从8％降低到6％，主要影响的是排位靠后的民办。