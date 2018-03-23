新中考方案公布：初中毕业、高中招生“两考合一”，总分由630分调为750分

初中学业水平考试改革从2017年入学的六年级学生开始实施

初中综合素质评价改革和高中招生录取办法改革从2018年入学的六年级学生开始实施

记者 李星言 通讯员 焦 苇

晨报讯 上海中考改革方案昨天出台，市教委公布《上海市进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革实施意见》，明确“完善初中学业水平考试制度”“完善初中学生综合素质评价制度”和“深化高中阶段学校招生录取改革”三方面的改革措施。计分科目总分由630分调整为750分，实行自主招生、名额分配综合评价录取和统一招生录取3种招生方式。

市教委表示，本次改革主要包括三方面内容。

实行初中毕业、高中阶段学校招生“两考合一”，统一为初中学业水平考试，计分科目总分由630分调整为750分。计分科目、考试形式进一步调整优化。

建立初中学生综合素质评价制度，作为初中学生毕业的依据和自主招生、名额分配综合评价录取的主要考查内容。从品德发展与公民素养、修习课程与学业成绩、身心健康与艺术素养、创新精神与实践能力四方面对学生进行记录评价，并作为初中学生毕业的依据和自主招生、名额分配综合评价录取的主要考查内容。

优化招生录取办法，整合普通高中现有五种（自荐生、推荐生、零志愿、名额分配、1-15志愿）调整为自主招生、名额分配综合评价录取和统一招生录取三类，并继续优化中职校自主招生办法。其中，初中学业水平考试改革从2017年入学的六年级学生开始实施；初中学生综合素质评价改革和高中阶段学校招生录取办法改革从2018年入学的六年级学生开始实施。继续优化中职校自主招生办法，推进中本贯通和中高职贯通试点，逐步探索中职校统一招生录取实行招生计划不分区、全市投档录取的办法。

本市还将在年内陆续出台有关初中学业水平考试、初中学生综合素质评价、初中毕业升学体育考试、初中学生社会实践管理、标准化考场建设等方面的配套文件。

《实施意见》全文可登录“上海教育”网（www.shmec.gov.cn）、上海教育新闻网（www.shedunews.com）查阅。此外，近期市教委还将通过报刊、广播电视、网站、微博、微信等途径，做好相关政策的宣传解读工作，并通过上海招考热线（35367070）、“上海教育”政务微博微信等方式做好咨询服务工作。各区中小学也将于政策发布后一周内组织召开家长会，宣讲解读中考改革有关政策。