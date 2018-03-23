全科开考、职业体验……模拟一个“小五生”的初中生活-王小宝和4年后的新中考

晨报记者 李星言

2018年6月，王小宝从一所公办小学毕业了。

这是一个接连遇到教育改革的孩子。幼升小时赶上“零起点”，小学高年级的时候赶上“等第制”，而在小升初时，新中考改革方案刚出台不久。

王小宝的成绩处于中等偏上。因为名额分配向不选择生源的学校倾斜，尽管小升初没有“公民同招”，公办的底保住了，但他的父母还是理性选择，直接放弃考民办，去了对口的一所普通公办初中。小学同班的两个好友，一个考上一所知名民办初中，另一个则和王小宝做了同班同学。



新鲜又兴奋

进入初中后，王小宝和同学们发现，以往大多高中学哥学姐体验的社会实践、职业实践等，他们也开始有机会参与。学校为每个学生建立成长记录档案，客观记录学生每个学期综合素质发展情况，高中招生录取时也会参考他们的综合素质评价。进行社会考察、探究性学习、到商场里进行职业体验……这让王小宝和同学们既新鲜又兴奋。

初二下学期，6月，王小宝迎来了学业水平考计分科目历史的开卷考，总分60分，日常成绩占30分、统考成绩占30分。王小宝考了55分，还不错。

初三下学期，4月，迎来体育和健身考，分值与形式和中考改革前没有变化，依然是日常占15分、统考占15分。

一个月后，也就是5月，物理化学实验考试开考，总分占15分。实验操作考试的成绩计入学业水平考试总成绩，王小宝和同学们不敢怠慢，反复操练。

也就是在这个月，“四校”等陆续启动了高中自招，自招比例较往年有所下降，王小宝班上的几位“牛娃”暗暗地递交了简历。

王爸爸王妈妈分析了一下，王小宝的成绩在年级可以居于前20，但和顶尖牛娃相比还有相当一段距离，也没拿过闪闪发光的竞赛证书，冲自招有点悬。王小宝尝试投了简历，但没收到邀请，不过当听到考入知名民办初中的那个好友也没拿到自招名额后，心里多少有点安慰。他对自己说，没关系，后面还有机会。

此外，在这段时间里，地理、信息科技、生命科学、科学和社会这5门科目考试也由市里统一命题、各区在同一时间组织开卷考试，王小宝陆陆续续把这些科目给“清”掉了。而艺术（包括音乐和美术）以及劳动技术两门科目考试，由学校根据课标要求和学生平时表现综合评定。

很活很新颖

到了6月，王小宝和其他同学一起，参加了语数外加物理化学这5门科目的全市统一初中学业水平考试。

与以往不同的是，从这一年起，外语增加了听说测试，强化初中生外语听说能力的应用考核。不过这对王小宝而言挑战并不大，因为学校从六年级开始就加强了听说能力的培养。

此外，王小宝发现，原先的综合测试也变样了，虽然满分还是150分，但从往届的物理90分+化学60分，变为了四部分，由70分物理试题+50分化学试题+15分跨学科案例分析题+15分物理化学实验操作题组成。

实验操作题5月已经考过，综合测试卷面上就是物理化学和跨学科案例题，而后者则是“新面孔”，用案例分析的形式，把地理、生命科学等多学科知识串联起来考察，很活，也很新颖。

初中学业水平考试结束，满分750分，王小宝总分689，自觉还算满意，在志愿填报时也首选了一所心仪的“八校”；那所民办初中的好友成绩比他略高，691分。

7月，区里开始根据学生填报的志愿，按照初中学业水平考的成绩以1:2的比例进行投档。高中结合综合素质评价内容进行非学科类纸笔考试的综合考查。这段时间，王小宝频频听到那所民办初中的好友向他吐槽，因为市实验性示范性高中有不超过65%的招生计划是通过“名额分配”的方式进行，而其中又有70%分配到不择生源的每所学校。也就是说，王小宝所在的公办初中有名额，而好友所在的民办初中因为在“小升初”时需要面谈，不能享有“名额分配”，换句话说，好友需要通过“裸考”才行。

王小宝很幸运，拿到了“名额分配综合评价”的入场名额，而他的同班好友则没有，根据考分，进入一所普通高中就读。

综合考查总分50分，在经过了认知、创新、合作等多种综合素质考查后，王小宝获得了41分。高中按照初中学业水平考计分科目总成绩（含政策加分）和综合考查成绩相加，按总分进行录取。王小宝总分是730分，最终接到了“八校”的录取通知。

那所民办初中的好友经过裸考，也被一所实验性示范性高中录取。