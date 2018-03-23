新中考引入综合素质评价，到底意味着什么？家长、考生及全社会应该如何看待这一改革？如何让“综合素质评价”真正提升青少年的综合素质，而不落入功利心的“陷阱”中？一起来听听上海纽约大学校长俞立中、静安区市北中学校长陈军、普陀区晋元高级中学校长季洪旭的深度解读。

晨报记者 林颖颖

督促注重孩子全面发展

上海纽约大学校长俞立中认为，上海新中考方案引入综合素质评价，这表明了教育主管部门进一步推进基础教育改革的决心，是迈出了具有导向性的一步。“这项改革从入学评价标准入手，让学生的选拔不仅仅是基于文化考试，也融入了对学生综合素养的考量，体现了促进学生全面发展的教育目的”。

“教育是为了激发人的发展潜能，促进学生在知识、技能和素养各方面的健康成长。而我们看到在今天的学校教育和家庭教育中，大家更多地关注了知识和技能的发展，忽视孩子综合素养的培养和熏陶。而升学选拔标准和评价方式往往起到了‘指挥棒’的作用。”

俞立中表示，“应试教育”把考试成绩作为衡量学生的唯一手段，让学生在被动接受知识、寻求标准答案的训练中弱化了主动思维和积极行动。人文素养和科学精神的缺失对个人乃至整个社会的发展都是极为不利的。

“当然，我们也看到，不少中小学希望改变这一现状，除了课堂教学，还通过各种各样的活动，提高孩子的阅读能力和思辨能力，增强学生的科学和人文素养，培养学生的兴趣爱好和合作精神等等。但如果我们的招生选拔评价机制不变，很多家长依然会从实用的角度出发，让孩子花更多的精力和时间在课业成绩上，而忽视了那些不被评价的能力和素养。”

所以，俞立中认为，这项改革也是在倒逼我们的基础教育，敦促学校和家庭在教育实践中注重孩子全面发展。

核心是学习习惯和做人品质

市北中学校长陈军表示，办教育必须遵循教育的规律性，教育规律其实就是人自身成长的规律。初中阶段的发展有其特殊性，在这个阶段，孩子学习习惯的形成至关重要。如果能通过课程教育、老师引导、家校共育等，培养孩子爱学习、敢学习、会学习，并且在这个过程中，使孩子的人格和品质得到锤炼，习得做人做事的正确价值观。

陈军认为，学习习惯和做人品质，就是综合素质的核心和基础。“在基础教育阶段把这些基础抓牢了，其内涵和外延就会不断地扩大和丰富。”只要孩子养成良好学习习惯和优秀品质，就能考入适合他们发展的心仪高中，“即使一时没能进入好高中，这颗好种子迟早会发芽，长成参天大树。”

陈军说，一个人的社会境遇多种多样，假如有人有一天会变成社会底层困顿的人，但是也应该看到他们阳光的一面，用自己的劳动和努力，认真向上的生活。“很多学生，未必考入名校，但是养成了很好的学习习惯，积极向上的人生品格，进入社会后很阳光、很向上，家庭也很幸福，这就足够了。”

陈军表示，只有读懂了“综合素质”中的这一层含义，家长和全社会才能从“每个人的终身发展”，真正帮助孩子提升令其受益终身的综合素质，而不是以功利心去看待。

符合对未来公民的培养要求

晋元高级中学校长季洪旭先从初中和高中两个方面，来解读引入综合素质评价的意义所在。

对于初中，这项改革有利于学校促进初中生全面发展个人品德、社会责任、创新精神、协作能力、身心健康等未来公民素养，也有利于学生寻找自身的兴趣和优势，通过综合素质的培养，初步认识自己、规划自己、发展自己。学校和学生通过综合素质评价，逐步培养和形成适应时代发展的必备品格、关键能力，这符合了我们对未来公民的培养要求。

通过这项改革，高中可以更好地选择适合学校发展特色的学生，有利于学生在升学中，选择能实现个性和兴趣发展的学校，更能够推进多样化、特色化高中的办学格局。从整个上海来说，也可以形成高中升学可选择的、多样化的学校发展格局。

季洪旭认为，“传统上，都是通过考试分数作为评价唯一的标准，尤其是综合素质中的创新精神和实践能力，这是以前不太关注的。改革后，这些能力如果从初中到高中一以贯之，就能打下比较扎实的基础。创新精神和实践能力并不是一蹴而就的，必须通过长期实践积淀、丰富体验和亲身经历，才会养成围绕真实问题进行探究的能力，培养团队合作能力，增强社会责任感。同时，基于真实问题的解决，培养学生运用跨学科知识解决问题的能力。”