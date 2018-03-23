申城最美樱花季 本周末就要来了

晨报记者郁文艳报道 申城终于又见阳光。最美樱花季也要来了，就在本周末。昨天，辰山植物园、上海植物园、顾村公园前方线报，本周末，赏樱季最具代表性的染井吉野将全面盛开，若无大风大雨，花期预计可持续到清明，清明将迎来烂漫、凄美的樱花雨。

辰山植物园专家介绍，3月上中旬持续几天20℃以上气温，加速了中花期的樱花萌发，其中最具代表性的就是染井吉野，花期比往年提前了一周左右。这样一来，今年樱花早品种和中品种的花期刚好衔接上，中间没有了往年的断档。顾村公园绿化部部长李勇也表示，园内的染井吉野同样比去年提前了一周盛开。

染井吉野樱今年提前开放，不少市民关心，清明小长假还能看到樱花吗？上海植物园副园长毕庆泗表示，如果没有大风大雨，染井吉野可以开到清明。李勇则预计，清明会是樱花雨上演的时刻，染井吉野将迎来谢幕期。

盼了一年的最美樱花季终于要来了，加上上海国际花展、上海国际兰展、郁金香花博会等花展在各公园的开幕，迎春花、玉兰、喷雪花、桃花等已经盛开，垂丝海棠周末可能也会盛开，加之天气晴好，本周末，各公园将迎来大客流。