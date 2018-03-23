桃花节今日开幕推8条赏花线路

晨报记者李晓明报道 鸭头春水浓如染，水面桃花弄春脸。第二十八届上海桃花节在今天正式拉开帷幕，并持续到4月20日。本届桃花节同时打造了8条赏花踏青精品路线，让市民游客在盛放的桃花中，感受盎然春意。

本次桃花节，共有大团桃园、滨海世外桃源、南汇桃花村等七大桃园开放迎客，其中4家桃园免票。同时，桃花节还推出了8条赏花踏青精品线路，结合了赏花、文娱活动、购物、品美食等，每一条都为市民游客带来不一样的精彩体验。本届桃花节还围绕便民、利民、惠民，推出了四大公共服务措施，全力保障市民游客的安全，确保活动顺利举行。包括驾车交通指示导航由线下实物指示牌转为线上电子地图导航、在各主要桃园、参与商圈等周边重要交通区域道路沿线设置桃花节道旗，引导步行游客、自驾车流进入、在地铁16号线惠南站向大团桃园、滨海世外桃园、南汇桃花村优化推出桃花节免费接驳车，以及根据景点实地需要，配置移动厕所，满足游客实际需求。