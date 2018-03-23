2年内所有电子警察升级为“多合一”-市公安局交警总队：实现利用1套电子警察，管住路口所有机动车交通违法

晨报记者 张 硕

记者昨日获悉，上海交警总队科技部门将根据“多合一”电子警察的实际运行效果，进一步加大推广力度，对“多合一”电子警察集成升级，并将在2年内逐步推广到全市所有电子警察，基本实现利用1套电子警察，管住路口所有机动车的交通违法。



4种违法行为同屏曝光

3月21日上午，有网友发现在南北高架永兴路往卢浦大桥方向的上匝道处，电子显示屏上曝光了一组电子警察抓拍的车辆违法信息。根据图中显示，一辆车牌号为沪ALK003的车辆，同时同地被抓拍到“不避让行人、违法鸣号、违法变道、加塞”4种违法行为。不少网友疑惑：“这是如何做到的？”

对此，上海市公安局交通警察总队回应，南北高架永兴路附近“电子警察监管”屏幕上显示沪ALK003车辆多个交通违法，系公安交警部门在现场进行“电子警察”系统虚拟调试工作，并非一车实施多起违法，沪ALK003车为警方测试用车。

昨日，记者来到网友反映的南北高架永兴路附近，上匝道处立着一块交通违法警示牌。警示牌有两部分组成，上半部分用黄底黑字清晰地提醒过路驾驶员该路段已被“电子警察监管”，下半部分是一块LED提示屏，从上而下依次发布违法行为、违法车辆的号牌信息。

“此处的交通违法警示牌以及抓拍违法行为的电子警察，都不是新设备，早就启用了。”交警告诉记者，只不过抓拍“不避让行人”和“违法鸣号”的电子警察是2016年设置的，而抓拍“加塞”和“违法变道”的电子警察是去年才开始的，最近这4种违法行为的信息集中整合在一块电子屏上显示，以后也将在其它路段推广。

记者在现场看到，距离交通违法警示牌不远处，路口上方设置了抓拍“加塞”“不避让行人”“违法变道”多合一电子警察摄像头，在高架下方的杆子上悬挂一个用来取证“违法鸣号”的仪器。

重点路段加装电子警察

据交警部门介绍，为有效遏制高架路以及中心路段违法变道、不避让行人、违法鸣号等行为，加大道路交通违法行为非现场执法的威慑力，改善通行秩序。公安交警部门已在南北高架近洛川路、延安高架近西藏路、徐家汇路局门路、延安路江苏路等违法行为多发路段加装了电子警察，同时设置了“交通违法警示牌”进行实时违法曝光。车辆一旦在此路段发生违法变道行为，电子警察将对驾驶员违法行为进行抓拍，在“交通违法警示牌”发布违法车辆的号牌信息，并通过挂号信等方式通知车主接受处罚。

交警人士同时解释，被电子警察抓拍后并不意味着一定违法。所有的电子警察抓拍证据，都要经过人工审核确认，的确属于违法行为后才会真正录入交警相关系统。