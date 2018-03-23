清明假期高速公路小型客车免费通行-踏青赏花和清明祭扫车流叠加，建议市民选择轨交等公共交通出行

清明假期免费通行政策

今年清明假期，上海高速公路继续实行小型客车免费通行政策，免费时段为4月5日凌晨零时至4月7日24时，以车辆驶离高速公路出口收费车道的时间为准；免费通行的车辆范围是行驶高速公路网内的7座以下（含7座）载客车辆；免费通行的高速公路范围是本市实行联网收费的高速公路及独立收费的东海大桥；届时，将对免费车辆采取“入口不发卡、出口不收费”的快速通行管理模式。



晨报记者 钟 晖

清明将至，记者从市路政局获悉，清明假期三天，高速公路将继续实行小型客车免费通行措施。由于赏花踏青与扫墓出行量较大，景区、墓区周边道路将面临车流“集中释放”的交通压力，建议有出行计划的市民，尽可能选择轨交+墓区专线的出行方式，集中搭乘公共交通前往；自驾出行的市民可尽量避开高峰时段，避开热门线路，避开拥堵节点。

将出现四大出行高峰

近期，本市迎来了赏花季，桃花节、樱花节、菜花节以及各种游园活动陆续开幕。路政部门提醒，踏青赏花叠加清明祭扫车流，本周末（3月24日、25日）、下周末（3月31日、4月1日）、清明节前一天（4月4日）以及清明假期（4月5日至7日）将现出行高峰。

根据上海主要墓区分布和以往清明期间的路网流量数据分析，本市扫墓出行车流有两个特点，一是出行时间相对集中，6：00-11：00时为扫墓车流出发高峰时段，12：00-16：00时为返程高峰时段。二是出行方向相对集中，主要是市区往近郊方向呈放射性的流动。

高速公路方面，通往市郊墓区和江苏、浙江方向的射线高速公路将承担较大的扫墓车流。其中车流量较大的道口有：G2江桥、嘉松、安亭；G15朱桥、宝安公路；G50徐泾、嘉松、青浦城区、朱枫公路；G60新桥、枫泾；S4南桥、海湾；S2康桥、新四平；G1501嘉松北、永盛路、新四平、瓦洪公路等高速公路出入口以及S5南翔、马陆等匝道。

此外，G40沪陕高速公路作为崇明、启东方向的快速通道，清明期间交通压力也较大。

正清明是扫墓高峰日

扫墓高峰日将出现在4月5日正清明，市域出行主要集中于嘉定、青浦、奉贤方向，通往主要墓区周边的13个高速道口流量较平时周末增加50%，呈现典型的潮汐式特征，且高峰持续时间较长。G50青浦城区和朱枫公路、G2嘉松公路、G1501嘉松北路和瓦洪公路、S2新四平公路、S4海湾路、G15宝安公路等墓区周边高速公路匝道及相关地面道路出现车辆积压，排队车辆将影响高速主线通行。

同时，与高速公路相衔接的部分城市快速路也会呈现不同程度的拥堵，主要集中于中环线的逸仙路立交至武宁路立交、延安高架延西立交至虹渝高架、南北高架共和新路立交至联谊路等路段。