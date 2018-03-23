有四次诈骗前科，持假冒“美国绿卡”，自称“缉私局副局长宋义”是熟人，妻子也蒙在鼓里-“美领馆内卫”：9万元买辆走私迈巴赫

晨报记者 吴艺璇

外事警察制服、海员制服、美国绿卡、加利福尼亚州驾驶证……这不是剧组的演出服，而是一个有四次诈骗前科的嫌疑人扮演“美领馆内卫”行骗的道具。

这名所谓的“美领馆内卫”不但成功让一名商人相信了“价值200万元的迈巴赫轿车，只需9万元就能买到”，更是成功蒙骗了自己妻子近2年！

托“缉私局副局长”买名表

倪先生是一名生意人，喜欢买名包、名表。今年3月初，他筹划着给生日将至的侄女过生日，想买几块劳力士手表做礼物。李女士与倪先生通过网上认识，听闻倪先生要买手表，便向倪先生介绍了自己在“美领馆”当“内卫”的丈夫陈某。

3月4日下午，倪先生与陈某约在一家咖啡馆见面。保险起见，倪先生将谈话的地点从包厢改到了大厅，“我很聪明的，大厅里有探头，万一有什么事……对吧？”

倪先生记得，陈某一出现就把他震住了：“黑色制服，还有警官证。”不仅如此，陈某还将自己的“美国绿卡”、“美领馆工作证”亮了出来。

听闻倪先生要买几块劳力士手表，陈某便拨打了“缉私局副局长宋义”的电话。据倪先生回忆，陈某与所谓的“缉私局副局长宋义”在电话里相谈甚欢，并约定以1.5万元购买3块劳力士走私手表的价格，谈拢了这笔交易。

事实上，这全部是陈某自导自演的，“缉私局副局长宋义”是他编造的人物，当时陈某拨打的是自己的另一个号码。

不仅如此，陈某还告诉倪先生，他在公安系统里有熟人，托人办事不在话下。

倪先生心想，自己一定是傍上了大人物。当晚，他又托陈某给朋友办理“取保候审”，向其支付了5万元现金。

次日，陈某又与倪先生见面了。这次，他又换了一套制服，将3块“从缉私局里拿到的劳力士”手表交给了倪先生。

几千元就能买到价值上万元的名表，倪先生又提出想买一辆迈巴赫轿车。陈某又一次拨打了“缉私局副局长宋义”的电话，“9万元一辆，先交定金1万”。

价值200万元的汽车，9万元就能买到？倪先生觉得赚大了，很快通过微信转账，交清了定金。当晚，心满意足的倪先生特意宴请了陈某夫妇。

“回家以后，我看了看手表，左看右看，觉得手表的钻不亮。”3月9日，倪先生将3块表送去鉴定，朋友告诉他，3块都是高仿手表，价值仅几百元。

至此，倪先生仍对陈某的“身份”有所顾虑：“他自称认识这么多人，我还是有点担心。”但犹豫过后，倪先生最终选择向松江公安分局永丰派出所报案。

结婚两年妻子不知被骗

松江警方缜密调查，迅速锁定了犯罪嫌疑人陈某，并于3月10日晚，在陈某居住地将其抓获。警方从陈某家中查获了其从网上购买用于作案的假冒制服十余件，此外还有假冒的外国身份证件、外国驾照等。目前，犯罪嫌疑人陈某因涉嫌诈骗罪已被松江警方依法刑事拘留，案件仍在进一步调查中。

然而，直至陈某到案，他42岁的妻子李女士都不知道，与自己结婚近2年的丈夫一直在骗她。

2016年年初六，陈某因传销被判入狱后刑满释放，不久便认识了李女士。认识3个月后，两人于2016年6月结婚。

婚后，陈某强迫李女士辞去工作，尽管李女士百般反对，最终还是被陈某“困”在了家中。

“他不准我出门，一回家就必须见到我，否则就会一直给我打电话。”李女士对于丈夫的工作，从未求证过。对于陈某放在家中的各式制服、证件，她一直被丈夫告知“是美领馆发的”。“我朋友过来时，他都是这样介绍他自己的身份，把那些证件拿给人家看，我当时就相信了。”

据李女士回忆，结婚那年，陈某还说自己有一笔500万元被查封的财产和两套房产。时至今日，李女士都没有见到这两套房产和那笔财产。平时，李女士一直靠透支信用卡维持两人的生计。不仅如此，陈某还骗走了她唯一的门面房。



[对话嫌疑人]

“朋友都知道我是‘美领馆内卫’”

经查，1964年出生的陈某有四次诈骗前科，他50多年的人生有10年是在服刑中度过的。据永丰派出所民警吕益介绍，陈某近年来一直以“美领馆内卫”的身份四处行骗。

民警：为什么编造这个身份？

陈某：就是觉得这个能让人相信。其实美领馆根本没有内卫这个职位，很多人不知道美领馆的事。

民警：为什么会有这么多制服和证件？

陈某：都是网上买的，我喜欢收藏。

民警：为什么穿着制服去见倪先生？

陈某：给人一个好的印象吧，让他知道我在美领馆有个工作。我告诉他我是美领馆的内卫。实际上，我在做签证代办业务。

民警：卖给倪先生的手表从哪来的？

陈某：都是虬江路那边买的，只要百来块。那里有很多朋友以前就认识，都是熟门熟路。

民警：你妻子知道你的真实身份吗？

陈某：我一直在骗我老婆，她没有怀疑过我。我每天一早就出门去市区了，她不会知道我具体做什么，我告诉她，我工作不好接电话，让她不要找我。

民警：你还跟谁说了“美领馆内卫”的身份？

陈某：我就是以这个身份交际的，我的朋友他们都知道我是“美领馆内卫”。

审讯结束后，陈某告诉民警：“我一直在骗我老婆，她没有怀疑过我，我希望她等我。”