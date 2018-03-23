寿宁路取缔9户无证无照经营户-黄浦区市场监管局：寿宁路美食街无拆迁之说

记者 谢克伟

晨报讯 小龙虾“人气夜市”寿宁路美食街近来被曝有多家无证无照经营户，而且坊间传闻寿宁路要拆迁。针对网上和寿宁路周边居民的种种传闻，晨报记者昨天联系黄浦区相关部门，该部门联系区市场监管局后回应：寿宁路现有食品经营者57户，其中有证有照经营者9户，有照无证经营者39户,无证无照经营者9户。9户无证无照食品经营户将被取缔。

前天上午，记者来到寿宁路实地了解情况，看到市场监管局等部门的执法人员正在进行现场执法，部分店家的用品因违反相关规定被放上执法检查车辆。10点左右，美食街多数店家大门紧闭，只有二三家还在营业。周边居民告诉记者，之前这个时间段这里的店家是开门经营的，只是这两天有关部门正在检查无证无照经营户，部分店家才暂时打烊的。

对于有传言称“寿宁路要拆迁”，记者在现场并未发现美食街大量经营户要转租、搬迁情况，在57户经营户中，记者仅看到二至三家店面贴出了转租信息。

黄浦区市场监管局相关人士在接受晨报记者采访时表示，针对寿宁路无证无照经营整治工作，我们始终本着既提高城区食品安全水平，又满足市民多样化需求，体现城市管理温度和烟火气的理念，按照分类施策的原则有序推进整治工作。该相关人士还告诉记者，寿宁路美食街没有拆迁之说。