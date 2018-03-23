妹妹代姐姐参加成人高考露馅-两姐妹均被认定为代替考试罪

记者 李东华

晨报讯 国家规定的考试是对知识的检验，参考者必须遵守考试纪律，赋之诚信，否则将负刑事法律责任，近日，普陀法院审理了一起胞妹替代胞姐考试的案件。

2017年10月29日12时许，“上海市成人高校招生统一文化考试”考点之一、曹杨二中的一个考试教室里，监考老师发现有人替考并立即报警。经查，是王慧代替自己的姐姐参加了政治、英语和高数的三门考试。细看姐姐王艳的身份证件照片与妹妹年纪相仿，但脸型和长相都不太相似。

王艳称，去年10月28、29日两天为考试时间，不巧的是她刚在当月20日生下孩子并在坐月子期间，于是向妹妹王慧求助替考。

2017年10月28日，王慧拿着姐姐的身份证和准考证，参加当日的考试。28日上午的政治考试和下午的英语考试均未被发现。于是，王慧又继续参加了第二天的最后一场高数考试。没想到在最后交卷时，被监考老师揪出是替考，遂被带至公安机关调查。姐姐王艳接到民警通知后，又急又悔，立马前往派出所自首。

2018年2月7日，普陀法院审理认为普陀检察院指控王艳、王慧二人涉嫌代替考试罪，事实清楚，证据确凿充分，罪名成立。最终以代替考试罪，分别判处王艳、王慧拘役二个月，缓刑二个月，并处罚金一千元。

(本文人物均为化名)