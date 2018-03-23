长宁消防严厉打击消防产品制假、售假和用假等违法行为-8类消防产品、5类装修材料重点检查

晨报记者 倪 冬

今年以来，为规范消防产品市场秩序，长宁消防支队联合区市场监管局，结合“3·15”国际消费者权益日，在全区范围内开展了消防产品及建筑内部装修材料质量监督抽查专项行动，严厉打击制假、售假和用假等违法行为。

同时，支队还对辖区在建工地开展了消防安全隐患排查工作，重点检查在建工地消防器材配置是否完备、用火用电是否合规、消防产品和装修材料质量是否合格、消防通道是否畅通等内容。



联合制定监督抽查方案

与往年一样，长宁消防支队将消防产品专项整治，与建设工程消防验收和日常监督检查结合起来，“在验收、检查的同时，对消防产品进行抽查，大大提高了抽查的频次和效率”。

今年3月份，长宁消防支队联合区市场监管局，加强执法和信息互通机制，联合制定监督抽查方案，组织开展消防产品质量监督抽查行动，重点抽查了人员密集场所、高层公共建筑内装修工程使用的消防接口、水枪、水带、手提式干粉灭火器等8类消防产品及吊顶、墙面、地面、装饰织物等5类内部装修材料。

在检查过程中，执法人员现场对相关产品进行封样，并送专门机构进行检验，后期将根据检验结果对生产、销售及使用相关产品的单位进行跟踪处理。

在建工地排查安全隐患

同时，长宁消防支队还对辖区在建工地开展了消防安全隐患排查工作，深入开展了消防产品专项整治，重点检查在建工地消防器材配置是否完备、用火用电是否合规、消防产品和装修材料质量是否合格、消防通道是否畅通等内容。

在一处施工现场，执法人员随机抽取了手提式干粉灭火器、消防应急灯具等四类产品，从市场准入、外观判定、功能测试等方面严格核查消防产品质量，并对部分消防产品抽取样品，送往专业的检验机构进行检测。

“除了要保持各类消防设施完好有效，还要保证每个人都会使用。”长宁消防支队表示，在建工地负责人必须要积极开展工地消防安全培训工作，平时尤其要加强对电焊工、安全员等从业人员的培训，要经常组织开展灭火器的使用、疏散逃生等消防演练，以提升工人防御、扑救初期火灾的能力。

在另外一处在建工地，执法人员还检查了防火门是否合格。据执法人员介绍，防火门主要安装在疏散楼梯间、垂直竖井、防火分区等处，因有阻燃材料和防烟条，可阻止火势蔓延和烟气扩散，以确保人员能够安全疏散。

发现假冒伪劣产品可举报

“因为事关火灾的预防、扑救，以及人员的疏散、逃生，灭火器、防火门等消防器材是否合格是性命攸关的大事。”长宁消防支队相关负责人表示，支队对于消防产品整治一直高度重视，一旦发现问题，立即责令整改。

利用“3·15”国际消费者权益日的契机，长宁消防支队还派出了多个宣传组深入街道和在建工地，教授市民如何分辨灭火器、消防龙头、应急照明设备等各种消防产品的真假，并设摊接受消防产品类业务咨询，告知市民如何识别合格消防产品，积极发动市民通过96119，举报身边的不合格消防产品,引导市民积极参与打击消防产品违法活动。

接下来，支队还将继续联合市场监管等部门，加大联合执法力度，有效净化本区消防产品市场环境，切实维护消费者正当权益，保障消防安全。