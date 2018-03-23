市环境保护督察组反馈督察意见-长宁、青浦环境整治有成效

记者 郁文艳

晨报讯 昨天，市环境保护第一、第二督察组分别对长宁、青浦两区反馈了环保督查意见。督察组认为，两区生态环境综合整治取得了一定成效，但某些方面仍然需要进一步改进提高。

第一督察组认为，长宁区不断加快产业能级提升，加大城区生态综合整治，推动绿色发展，促进城市更新。督察指出，长宁区环境保护工作取得了积极成效，但生态环境保护意识和精细化管理水平还需要进一步提升，环境质量与绿色宜居的国际精品城区定位还存在差距。一是长宁区环境保护责任制还不够完善，生态文明建设考核制度有待加强，第六轮环保三年行动计划部分建设项目滞后或未启动。二是对建筑工地的日常监管、纳管企业废水排放执法监管、汽修行业现场执法监管不够到位，餐饮单位油烟扰民监督执法工作未形成有效合力。三是机场东片区的环境管理工作机制不完善，机场河沿线单位截污纳管工作滞后、整治不彻底，区域内环境违法行为较为普遍，环境监管执法不力。

第二督察组认为，青浦区大力推进产业结构调整，淘汰落后产能，持续开展环境综合整治，大力开展饮用水水源保护区内企业和排污口清理关闭，完成黄浦江上游浮吊整治工作。督察指出，青浦区环境保护工作取得了明显成效，但生态环境质量与“绿色青浦”发展要求和群众日益增长的优美生态环境需要还存在一定差距。一是部分环保重点工作落实不到位，部分污水处理厂出水不能稳定达标、在线监测运维不规范，农村生活污水收集处置设施不完备，青东地区河道水质仍较差；扬尘污染控制不力，污水厂臭气治理滞后，工业废气扰民现象依然存在； 违法违规项目清理整治不彻底。二是环境基础设施建设滞后，污水厂污泥处置能力不足，垃圾收集处置设施不完善，雨污混接改造未完成。三是相关职能部门落实环境监管不够到位，街镇环境保护责任不够落实。