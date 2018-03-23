15年流产14次，这次终于做了妈妈-屡次流产为自身免疫性疾病导致，妊娠成功刷新华东地区相关医学纪录

晨报记者 陈里予

整整15年,经历了14次怀孕和14次妊娠失败。第15次的努力，37岁的薇薇（化名）再次向做母亲努力！本月初，37岁的薇薇（化名）终于在上海市第一妇婴保健院（下简称“一妇婴”）的专家们帮助下迎来第一个孩子。这一个为14次自然流产患者成功保胎的可喜案例，刷新了华东地区的相关医学纪录。

22岁时第一次流产

15年前，2003年，薇薇22岁时第一次自然怀孕却不幸流产。在先后经历了4次自然流产以后，她开始辗转各大医院求医，寻求帮助。

2015年10月，在第13次胎停以后，身材瘦弱、面色晦暗的薇薇在公婆的陪同下来到一妇婴，找到了生殖免疫科的鲍时华。

薇薇的公婆恳切地说：“鲍医生，我家媳妇吃了好多苦啊，你一定要帮她想想办法，帮帮她！”

鲍时华仔细分析薇薇之前13次的检查和治疗经过，在此基础上分析病因：遗传、内分泌、感染、男方精子、女方排卵情况、解剖结构均正常，但是血凝处于易栓前状态；患者自身免疫有3项抗体阳性，1项弱阳。根据经验，鲍时华很快理清了思路，诊断薇薇为自身免疫性疾病，并给出了明确的针对性方案。她告诉薇薇，如果胚胎本身正常，这种治疗的成功率一般为80-90%。

常人看来颇高的成功概率和看似好兆头的巧合，却并没有给到这个病人足够的勇气和信心。薇薇只是弱弱地说：“多谢您，费心了！”

医生微信上及时答疑

遗憾的是，薇薇的第14次怀孕还是没有拿到她的“好孕报告”。早孕超声检查提示绒毛膜隆起征，据现有文献，不能排除来自胚胎本身问题导致的失败。鲍时华与薇薇进行了促膝长谈，薇薇决定再搏一次，而针对薇薇自身免疫性疾病的情况，医生决定重新调整治疗方案。

2017年6月，薇薇第15次怀孕。鲍时华不断监测她的指标，及时调整用药，接下来的早孕检查一切正常。到了孕22周，薇薇终于度过了流产的危险期，拿到了生殖免疫科的“毕业证书”。

此后，薇薇回老家医院产检。微信上，鲍时华一直给予在线帮助，及时答疑。令人欣慰的是，薇薇的后续产检过程中一切指标基本正常。

3月1日，薇薇剖腹产下一个2200多克的女婴，实现了她梦寐以求的做妈妈的愿望。

3月1日晚上10点多，一妇婴生殖免疫科副主任医师鲍时华的手机微信上，收到一条消息：“鲍主任，您好，谢谢您的关心。我是薇薇爱人，今天她剖腹产生下女儿……”

这样的报喜消息，在鲍时华的病号群里有一个统一的名称，叫“好孕报告”。

积极执行医嘱是成功要素

据统计，一妇婴“习惯性流产”门诊的治疗成功率保持在90%左右。8年前创建的这个专题门诊，目前已经成为国内病因筛查全面系统、规模最大的的专病门诊之一，2017年的门诊量超过90，000人次。

“从临床经验来看，反复妊娠失败患者的心理和情绪非常重要，要学会自我调节；家庭成员要同心协力，不要给予太多压力。”鲍时华表示，薇薇这个病例最终能够成功，还有一个重要因素也不可或缺，即她对医嘱的执行度很高。“临床上，我们发现不少病人可能会选择同期多处就诊、用不同的药、擅自增减药物等，而多种药物之间可能会有协同或拮抗的作用，应当尽量避免。”



［相关链接］

找到病因是治疗关键

复发性流产是指连续2次或2次以上在孕20周前的自然流产。医生建议，如果只发生过一次自然流产，一般不予以干预，鼓励再次受孕； 二次自然流产史患者可以进行流产病因筛查，三次自然流产史患者则一定要筛查病因。对复发性流产患者来说，开展全面的病因筛查、找到病因才是治疗的关键。

“生殖免疫科病人有一个典型的特征，就是焦虑。这种心态，很大程度上影响了备孕。”鲍时华对患者的心态非常了解。即使是备孕、怀孕的人群，甚至生过孩子的妈妈们，都很少了解一妇婴生殖免疫科的功能。鲍时华介绍，前来自己科室求助的，大部分都是屡战屡败、屡败屡战的反复妊娠失败患者。

辗转求医的辛苦之外，唯有经历相似的人才能理解反复妊娠失败者内心的纠结：想怀孕怕怀不上，怀上了又怕没有胎心，有了胎心又怕突然消失，过了12周又怕唐氏筛查过不了，过了唐筛又怕畸形筛查，过了筛查又担心早产……她们内心从来没有“笃定”过。每一个阶段，都是没完没了的担心。

她们通过各种各样的方式结识，在各种患者的微信群、QQ群里抱团取暖，互相鼓励、推荐专家，人人都期待早日给亲戚、朋友和医生发一份属于自己的“好孕报告”。