格萨尔王、玛纳斯、江格尔：习主席引用的这些史诗你知道多少

央视网消息：“中国人民是具有伟大创造精神的人民。”3月20日，习近平在人大闭幕会上发表了重要讲话。他谈古论今，引经据典，从历史和传承的高度，盛赞中国人民是历史的创造者，是真正的英雄。

“波澜壮阔的中华民族发展史是中国人民书写的！博大精深的中华文明是中国人民创造的！历久弥新的中华民族精神是中国人民培育的！”

讲话中提到的我国三部伟大的英雄史诗《格萨尔王》《玛纳斯》《江格尔》，分别源自我国藏族、柯尔克孜族、蒙古族的悠久传说，曾被习近平在不同的场合多次提及。

传说是历史知识的源泉，唯物史观也承认伟大人物在历史发展中的作用。正如马克思所强调的：“每一个社会时代都需要有自己的大人物，如果没有这样的人物，它就要把他们创造出来。”

这三部伟大史诗不仅为中华民族提供了丰厚滋养，而且为世界文明贡献了华彩篇章。对于这些史诗，你知道多少？

《格萨尔王》 “东方的荷马史诗”

格萨尔各种资料 来源：人民网

格萨尔王是藏族人民心目中的英雄，降临下界后降妖除魔、抑强扶弱、一生戎马、南征北战，统一了大小150多个部落。

描写他征战生涯的说唱艺术作品《格萨尔王》被称为“东方的荷马史诗”，以口耳相传的方式传唱了千年。流传于我国青藏高原的藏、蒙、土、裕固、纳西、普米等民族中，现存的《格萨尔王》共有120多部、100多万诗行、2000多万字，且内容仍在不断增加。

2006年，我国将其列入首批国家级非物质文化遗产名录。2009年，“格萨(斯)尔史诗传统”入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

《玛纳斯》 团结奋发的民族史诗

《英雄·玛纳斯》首演剧照 来源：国际在线

玛纳斯是柯尔克孜族传说中的著名英雄和首领，是力量、勇敢和智慧的化身。《玛纳斯》描写了英雄玛纳斯及其七代子孙前仆后继，率领柯尔克孜人民与外来侵略者和各种邪恶势力进行斗争的丰功伟绩，体现了顽强不屈的民族性格和团结一致、奋发进取的民族精神。

《玛纳斯》产生于公元9至10世纪，千百年来一直以口耳传承。作为全世界第二长史诗，共有八部18卷、23.4万多行。现存版本是根据民间歌手从1984年到1995年演唱录制基础上整理而成。忠实记录并提供了柯尔克孜族人民繁衍、生存、生产、发展等各个方面的宝贵资料，涉及文学、政治、历史、药学等多个学科领域。

2006年，《玛纳斯》经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2009年，经联合国教科文组织批准列入人类非物质文化遗产代表作名录。

《江格尔》 跨国界的大史诗

江格尔的故乡 来源：和布克赛尔蒙古自治县人民政府网站

《江格尔》是蒙古族英雄史诗。热情讴歌了以圣主江格尔汗为首的12名雄狮大将和几千位勇士，歌颂了他们为保卫以阿尔泰圣山为中心的美丽富饶的宝木巴家乡，同来犯的形形色色凶残恶魔、邪恶势力进行艰苦斗争，并终于取得胜利的故事。同时也赞美了英雄们的爱情、友谊和欢宴，深刻地反映出蒙古族人民的生活理想和美学追求。

《江格尔》的产生和发展过程漫长，多数学者认为《江格尔》大约创作于13世纪我国古代蒙古族卫拉特部，17世纪后随着卫拉特蒙古各部的迁徙，也流传于俄国、蒙古国的蒙古族中，成为跨国界的大史诗。也有人考证认为，江格尔原型就是成吉思汗。其主要以口传方式流传，也有抄本和刻印本，迄今国内外已经搜集到的共有60多部，长达10万行左右。

2006年，国务院批准《江格尔》列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2011年，申报世界非物质文化遗产。

这并非习近平首次提到少数民族的文化精品。早在2011年，习近平参观西藏文化事业繁荣发展的图片和实物时，看到藏戏、史诗《格萨尔王》被列入联合国人类非物质文化遗产代表作名录，他就充分肯定了对藏族优秀传统文化保护和发展的工作。特别是当一大批文化遗产得到有效保护，为传承藏族文化作出贡献，习近平很欣慰。

2014年10月，习近平在文艺工作座谈会上的讲话中特别谈到：“从《格萨尔王传》、《玛纳斯》到《江格尔》史诗，从五四时期新文化运动、新中国成立到改革开放的今天，产生了灿若星辰的文艺大师，留下了浩如烟海的文艺精品，不仅为中华民族提供了丰厚滋养，而且为世界文明贡献了华彩篇章。”

一直以来，我国都高度重视各民族文化遗产的保护，许多少数民族优秀传统文化得到了传承和弘扬。除了这三部伟大的民族史诗外，还有维吾尔族的“十二木卡姆”、“麦西来甫”等也被列入世界非物质文化遗产名录。

现今56个兄弟民族组成的中华民族大家庭，是在漫长的历史发展过程中逐渐融合为一家的。千百年交融的过程中，生活、居住在中华大地上的各族群众，孕育发展了独特的民族文化，拥有丰富的文化遗产，这些宝贵的文化是各族群众智慧的结晶，既相互影响、交流、吸取、借鉴，又各自发出独特光辉。

习近平曾指出：“中华文明经历了5000多年的历史变迁，但始终一脉相承，积淀着中华民族最深层的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识，为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养。”

我们继承了这么多的独特文化传统、历史命运，有鲜明中国特色。我们的文明大国各民族多元一体、文化多样和谐，有着兼爱非攻、亲仁善邻、以和为贵、和而不同的和平发展理念。

由此可见，和新中国历届领导人一样，习近平一直有着深厚的民族情怀、宏大的历史视野。这次人大闭幕会上的重要讲话，习近平又深刻诠释了中华民族的伟大民族精神。

随着全面建成小康社会进入决胜阶段，我们正迎来中华民族的伟大复兴。中国人民在长期奋斗中培育、继承、发展起来的伟大民族精神，必将继续为中国发展和人类文明进步提供强大精神动力。