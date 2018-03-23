中央政治局半年考，习近平这样要求“关键少数”

新闻频道 来源：央视网 2018年03月23日 13:01A-A+

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央视网消息：近期，中央政治局同志首次向党中央和习近平总书记书面述职，这是他们履新近半年来交的首份答卷。习近平认真审阅了中央政治局同志的述职报告，并就中央政治局同志履行职责、做好工作、改进作风提出重要要求。

为政之要，唯在得人。

中央政治局担负着把握中国特色社会主义事业航船方向、统筹协调党和国家重大决策部署、组织应对国内外重大矛盾风险的重要职责，是“关键少数”中的“关键少数”。

党的十九大以来，纵观习近平抓“关键少数”的重要部署，无论是抓制度、抓信念，还是抓学习、抓责任，他都要求中央政治局首先做好。

高度重视“关键少数”

权力就是责任，责任就要担当。

十九届中央政治局受全党全国各族人民重托，担负着重大领导责任。“责任”“担当”两个词反复出现在习近平对“关键少数”的重要讲话和重大部署当中，分量如此之重，体现出的正是习近平对“关键少数”的严格要求。

十九大闭幕的第三天，2017年10月27日，十九届中共中央政治局召开会议，审议《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》和《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定的实施细则》，明确加强和维护党中央集中统一领导，首先是中央领导层的政治责任，中央政治局全体同志要牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”。这是从制度上对“关键少数”形成硬约束。

十九大闭幕仅一周，习近平带领全体中央政治局常委瞻仰上海中共一大会址和浙江嘉兴南湖红船，回顾建党历史，重温入党誓词。更加明确了肩负的重大责任，增强了为实现党的十九大提出的目标任务而奋斗的责任感和使命感。

2017年12月25日至26日，中共中央政治局召开民主生活会，中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话。（图片来源：新华社）

2017年12月25日，十九届中央政治局召开了为期两天的首次民主生活会，习近平在会上对中央政治局同志提出一系列要求。其中这样强调“责任”与“担当”：“一把手是关键，要把责任扛在肩上，勇于挑最重的担子，敢于啃最硬的骨头，善于接最烫的山芋”。

如何做？习近平喊话政治局的同志要拜人民为师，向人民学习，放下架子、扑下身子，接地气、通下情，“身入”更要“心至”。

新年伊始，2018年1月5日，习近平在学习贯彻党的十九大精神研讨班开班式上强调：要把我们党建设好，必须抓住“关键少数”。他对中央委员会成员等“关键少数”，提出必须做到信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬。

两会期间，习近平在重庆代表团参加审议时，对“关键少数”高屋建瓴、条分缕析地系统阐释了“政德”的核心要义，要求领导干部首先要修好“大德”。领导干部要讲政德，则是把政德摆在至高无上的位置，突出“政德是整个社会道德建设的风向标”。

治国必先治党，治党务必从严。党的十九大宣示中国特色社会主义进入了新时代，党和国家的各项工作发生了全局性、历史性变化。

顺境逆境看胸襟，大事难事看担当。十九大以来，从习近平总书记这份日程清单可以看出，他高度重视“关键少数”中的“关键少数”，就是要通过对领导干部的严格要求，营造良好的政治生态环境。

作表率形成“头雁效应”

习近平在认真审阅中央政治局同志的述职报告后说，每位中央政治局同志都必须不忘初心、牢记使命，胸怀大局、执政为民，勇于开拓、敢于担当，克己奉公、廉洁自律，发挥示范带头作用，以实际行动团结带领各级干部和广大人民群众，万众一心为实现“两个一百年”奋斗目标而努力奋斗。

在十九届中央政治局首次民主生活会上，习近平就提出了不忘初心，牢记使命，首先就要从中央政治局的同志做起，职位越高越要忠于人民，越要全心全意为人民服务的要求。

那么中央政治局同志在履新的这半年中，是如何发挥示范带头作用的？

从中央政治局同志的述职报告所涵盖的内容上来看，主要涉及7个“带头”：带头增强“四个意识”；带头学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神；带头落实重大问题请示报告制度；带头贯彻执行民主集中制；带头推动党中央决策部署贯彻落实；带头开展调查研究、深入改进作风；带头廉洁自律。

党的十八以来，习近平多次对中央政治局同志提出发挥示范带头作用作表率。2015年岁末时，就曾在民主生活会上就中央政治局当好“三严三实”表率提出四点要求，引起各级领导干部的高度重视。

2018年3月10日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平参加十三届全国人大一次会议重庆代表团的审议。（图片来源：新华社）

而今年两会期间，习近平在参加重庆代表团审议时，再次强调了抓住“关键少数”，推动各级领导干部自觉担当领导责任和示范责任，把自己摆进去、把思想摆进去、把工作摆进去，形成“头雁效应”。

从出台“八项规定”，重拳整治“四风”，到践行“三严三实”，中央政治局坚持从自身抓起、以身作则。

正是由于坚持以上率下，才形成了“头雁效应”，一级做给一级看、一级带着一级干，形成上下联动、齐抓共进的效应。

“言传”与“身教”并重

教者，效也，上为之，下效之。

党的十八以来，为什么作风建设能成为党的建设一张亮丽名片？原因就是以习近平同志为核心的党中央，以身作则、身体力行。习近平以“言传”和“身教”的方式，使得全党自觉看齐、对标。

中央八项规定刚刚出台时，习近平就坚定地说：“各级领导干部要以身作则、率先垂范，说到的就要做到，承诺的就要兑现，中央政治局同志从我本人做起。”

今年，在选举十三届全国人大代表时，党中央提出，中央领导同志应选择老少边穷地区参加选举。如大家所见，就在2018年两会上，习近平履职内蒙古团，在参加代表团审议时，他这样解释“我选择在内蒙古自治区参加选举，表达了党中央对民族边疆地区的重视，体现党中央加快推进欠发达地区发展、打赢脱贫攻坚战的决心。”

从不铺设迎宾地毯，到外出考察轻车简从；从与村民同坐农家炕头算账本，到住16平米房间，跟工作人员一起吃家常菜；从亲自操作打酥油茶，到主动花钱买村民制作的布鞋；以习近平同志为核心的党中央言必信、行必果，率先垂范、身体力行。赢得了全党全社会的“点赞”，也给各级党员干部，特别是高级领导干部做出了表率。

2018年3月20日，第十三届全国人民代表大会第一次会议在北京人民大会堂闭幕。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话。（图片来源：新华社）

“一切国家机关工作人员，无论身居多高的职位，都必须牢记我们的共和国是中华人民共和国，始终要把人民放在心中最高的位置，始终全心全意为人民服务，始终为人民利益和幸福而努力工作。”在刚刚闭幕的十三届全国人大一次会议闭幕会上，习近平再一次宣示了始终如一的人民情怀。