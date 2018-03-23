李强会见两家深耕中国市场的外企时，提到这个重大机遇

@康平路 2018-03-23 18:49

来源：上观新闻 作者：谈燕

今年是中国改革开放40周年，我们将按照中央的决策部署，进一步深化改革、扩大开放，进一步打开大门、搭建平台，欢迎和支持外资企业在沪投资发展。

市委书记李强今天上午分别会见了英国阿斯利康公司全球执行董事兼首席执行官苏博科、怡和集团主席亨利·凯瑟克爵士一行。

李强说，上海是中国最大的经济中心城市，也是我国改革开放的前沿阵地，开放成就了上海，是上海最大的优势。今年是中国改革开放40周年，我们将按照中央的决策部署，进一步深化改革、扩大开放，进一步打开大门、搭建平台，欢迎和支持外资企业在沪投资发展。首届中国国际进口博览会将于11月在沪举行，这是中央着眼于推进新一轮高水平对外开放作出的一项重大决策，是中国主动向世界开放市场的重大举措。阿斯利康、怡和集团多年来深耕中国市场，在各自行业领域取得了成功发展。中国市场潜力巨大，希望两家企业抓住中国国际进口博览会的重大机遇，围绕创新研发、市场开拓、金融服务等进一步加大在华和在沪的投资合作力度，更好地参与到上海经济社会发展中来。

苏博科表示，阿斯利康长期以来致力于在中国的发展，未来发展更加离不开中国市场，将把握中国国际进口博览会这个重大契机，进一步加大在中国、在上海的投资力度，积极参与上海生物医药产业的创新发展。

亨利·凯瑟克爵士表示，怡和集团同上海有着深厚渊源，长期以来的合作十分良好。我们非常看好中国市场发展前景，将进一步加大在中国的投资，积极探索与上海的重大项目合作，为上海经济社会发展继续贡献力量。

市委常委、市委秘书长诸葛宇杰参加会见。