上海市科学技术奖励大会举行，李强为这两位上海科技功臣颁奖

@康平路 2018-03-23 18:45

来源：上观新闻 作者：谈燕

抢占科技创新战略制高点，提升上海创新“高度”；打通体制机制瓶颈障碍，加快上海创新“速度”；厚植科技创新人才优势，夯实上海创新“厚度”；打造更优创新创业生态，提高上海创新“浓度”

上海市科学技术奖励大会今天上午举行，隆重表彰为上海科技事业和现代化建设作出突出贡献的科技工作者。市委书记李强强调，创新是引领发展的第一动力，上海要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快建设具有全球影响力的科技创新中心，抢占科技创新战略制高点，提升上海创新“高度”；打通体制机制瓶颈障碍，加快上海创新“速度”；厚植科技创新人才优势，夯实上海创新“厚度”；打造更优创新创业生态，提高上海创新“浓度”，努力为我国建设世界科技强国作出新的更大贡献。

会上，李强向中国科学院院士、中科院上海有机化学研究所原所长林国强，中国科学院院士、中科院上海微系统与信息技术研究所所长王曦颁发上海市科技功臣奖。市委副书记、市长应勇主持大会。市领导殷一璀、董云虎、尹弘、吴靖平、翁祖亮、诸葛宇杰出席，市委常委、常务副市长周波宣读表彰决定。市领导为获奖代表颁奖。

李强指出，过去一年，上海在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，科技创新中心建设成效显著，科技战线捷报频传、创新成果不断涌现，全市创新创业热潮澎湃，创新生态持续优化、创新活力竞相迸发。面对新一轮科技和产业变革的形势，处在转型发展的关键阶段，我们比以往任何时候都更加需要强大的科技创新支撑。要始终着眼全局，认清历史使命，在新的时代坐标中坚定追求卓越的发展取向，加快建设具有全球影响力的科技创新中心，凝聚起更为强大、持久的科技创新力量。

抢占科技创新战略制高点，提升上海创新“高度”

李强指出，上海要代表国家参与国际科技竞争合作，必须瞄准世界科技前沿，围绕国家重大战略需求，进一步加大创新力度，力争在关键核心技术领域取得新的突破。

要以全球视野、国际标准建设张江综合性国家科学中心，集聚更多一流大科学设施、高水平研发机构，打造具有蓬勃活力和强大吸引力的创新高地。

要聚焦最有条件、最具优势的领域增强自主创新能力，加强领跑型基础科学研究，遴选一批最前沿的科学问题，提出更多原创性的理论和发现，打造一批具有核心竞争力的创新集群，努力掌握新一轮全球科技竞争的战略主动。

打通体制机制瓶颈障碍，加快上海创新“速度”

李强指出，创新是发展的“新引擎”，改革是创新的“点火器”。要深化科技体制改革，强化有针对性的制度供给，使科技创新成果更快转化为现实生产力。

要在政府改革上更快一步，深化科技领域“放管服”改革，赋予高校和科研院所更多的科研自主权，赋予领军人才和创新团队更大的人财物支配权、技术路线决策权。

要在成果转化上更快一步，发挥市场在技术创新中的导向作用，加强以企业为主体的协同创新，积极培育更多的技术转移中介服务机构。

要在长三角协同创新上更快一步，推进创新战略协同和产业创新协同，推动长三角成为最具活力的科技创新和现代产业发展高地。

厚植科技创新人才优势，夯实上海创新“厚度”

“创新驱动实质上是人才驱动，谁拥有一流人才，谁就拥有科技创新的优势和主导权。”李强指出——

要以更大的力度引才聚才，抓好人才“30条”落实，聚焦重点、优势领域和顶尖人才精准施策，打造人才高峰，建设全球性人才高地。对拥有关键核心技术的非常之才，要不拘一格、大力引进，不简单唯学历、职称，坚持市场发现、实践评判。

要以更好的环境用才兴才，持续深化人才培养、使用、评价机制的改革创新。

打造更优创新创业生态，提高上海创新“浓度”

李强指出，要不断提高创新的便利性、宽松性、包容性，促进各类创新要素共生互助、聚合裂变，形成良好的“场效应”。

要全面激发社会创新潜能，打造更多创新创业资源共享平台，拓展更多市场化、专业化众创空间。

要全面营造创新氛围，着力构建更加开放包容的制度环境，使创新成为一种价值导向、生活方式和时尚。

广大科技工作者要继续发扬求真务实、勇于创新的科学精神，以舍我其谁的使命担当、水滴石穿的坚韧不拔，在新时代科技创新大潮中大显身手、建功立业。

获奖代表林国强、严云福在会上作交流发言。

2017年度上海市科学技术奖共授奖272项（人），21项成果获得自然科学奖，31项成果获得技术发明奖，216项成果获得科技进步奖，瑞士籍专家库尔特·赫尔曼·维特里希、美国籍专家孙毅获得国际科技合作奖。