红遍朋友圈的墙绘艺术家柒先生在沪推出全球个展首秀-“希望人们能停下片刻脚步，回到童年”

晨报记者 徐 颖

还记得几年前在康定路废墟上出现的多幅涂鸦作品吗？其独具创造力的画风也让法国艺术家Julien Seth Malland（人称“柒先生”）红遍朋友圈。日前柒先生的全球个展首秀《儿戏》在上海当代艺术馆揭幕，老门窗，老弄堂，旧时孩子们的游戏，让人感觉时光倒流。

这是一个老外眼中的上海，却出人意料地让人亲切，似乎有一种记忆深处的东西正在被他唤醒。柒先生邀请大家在展览现场，释放出心中的童真，重启探索上海之眼。

尽管他说，对于一个外国人来说，要讲述这个城市的发展和变迁，是很不容易的。

创作缘起 和上海的故事开始在很早以前

新闻晨报：为什么选择了在上海做个展首秀？

柒先生：这个城市对我非常重要。故事开始在很早很早以前。我小时候妈妈给我看《丁丁历险记》里关于上海的故事，然后我父母从上海回到巴黎时，又给我带来了很多关于上海的照片。1999年我第一次来到这个城市。2010年和2014年，我又陆续来到上海。我也见证了上海，这个一直在变化的城市，我看到了它的飞速发展，其发展速度真的是非常之快。把我引领到今天在当代艺术馆做展的，是我从前一直梦想的上海。是我一直向往的上海。对于一个外国人，来讲述这个城市的发展，讲述它的变迁，是很不容易的。

新闻晨报：展览有哪些部分组成？

柒先生：这是我在老上海的一个漫步，慢慢了解上海生活，跟我身边的朋友聊老上海的生活，还有从小的一些游戏。所有这些，构建起我这次展览的主题。展览包括《跳房子》、《柒先生的弄堂》、《走进我的脑洞》、《七彩游戏棒》、《在我的书里》、《跳绳》、《儿戏》、《弄堂里》、《鸟笼》 等13件作品。我的创作是两种文化的连接，是连接老上海的一座桥梁。我想要用我的方式来讲述，大家用自己的方式来理解。

新闻晨报：通过“儿戏”想表达什么？

柒先生：在上海，高楼大厦飞速崛起,替代了鸡犬相闻的老街坊；电子屏幕取代了人与人之间的温度；孩子们跳房子，躲猫猫的嬉笑声在弄堂里逐渐消失。我希望人们，能停下片刻脚步, 回到童年。

创作过程 很多当地居民与我聊天

新闻晨报：你在上海街头创作，是一种什么体验？

柒先生：特别喜欢在上海老街区创作，因为每一次在那里创作，都会碰到在当地的人，我在画画，他们会很好奇地来与我聊天。给我很多帮助，比如，我要爬高的时候会借给我梯子，还请我吃饭，请我喝咖啡，讲述在里弄里的生活，讲述童年的记忆，整个创作过程对我来说是非常神奇的一个体验。一开始时，居民们看到一个外国人来画，觉得很好奇，但渐渐地当作品出来，他们发现，这些画跟他们的生活有关，跟他们的记忆有关，然后他们就很喜欢跟我聊天，我一边画，他们就一边评论，说着他们的想法，这个过程真的很有意思。

新闻晨报：从街头创作到美术馆创作，有什么变化？

柒先生：这两个月的创作对我是非常大的挑战，我一直习惯在街头创作，在美术馆创作，对我而言是第一次，我要把在街头得到的所有灵感带到美术馆里来。

新闻晨报：在展览现场，有很多旧窗框，成为作品的一部分，这些觅自哪里？

柒先生：这些物件从上海老街区搜罗过来，与我创作的孩子非常融合，我把这些我在上海老街区创作的这些人物，放进去，让他们回到曾经生活过的窗子里面。当我到老街区时，很多人搬走了，我就去想象他们曾经在里面的生活，我也跟居民聊天，听他们在老街区生活的故事。所以在作品里，我就让他们再一次回到他们旧时的家里。在《柒先生的弄堂》作品中，我把弄堂里的窗，以及曾经生活在里面的人物，重新带回到美术馆里，让他们体会到，在老上海街区散步的感受。

灵感来源 街头创作永远是生命中最重要的一部分

新闻晨报：在你的作品中为何有很多孩童？

柒先生：我在全世界旅行，在街头户外创作，经常有很多孩子围着我，孩子的想象一直是我想要和大家分享的一个主题。此外，我经常会在废墟以及老街区创作，孩子柔弱的形象会与现场产生非常大的一个冲突。这也是我想表达的东西。

新闻晨报：为什么说上海始终给你灵感？如果用三个词来形容上海，它们会是什么？

柒先生：我每一次回到上海，都有新的发现，上海是一个可以一直探索下去的城市。如果用三个词来形容，那就是，在上海你可以看到，传统，当下和未来。

新闻晨报：街头艺术很容易消失，是否会感到可惜？

柒先生：所有的东西都会消失。在街头创作的作品，我都以图片方式保存下来。有些作品会继续它的生命，有的会消失，有的也会继续成长，有的会被别人在上面画，继续创作，或者会作为建筑的一部分会保留下来。这是我很感兴趣的一点。我现在重新回到我以前去过的地方，重新进行记录。来对比之前之后，作品生长的历程。而说到创作形式，虽然我现在也开始创作一些架上绘画，尝试做一些雕塑。但街头创作，永远是我生命里最重要的一部分，也是我灵感的来源，我一定会进行下去。