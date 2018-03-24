龙美术馆内 搭出宋朝宫殿

晨报记者詹皓报道 龙美术馆西岸馆一楼展厅变成了宋朝皇宫模样，红漆立柱、宫灯香炉，背景是晚霞红云、雄伟远山，这是电影场景，也是艺术家杨福东的个展现场——杨福东“明日早朝”美术馆新电影计划3月23日至6月3日在龙美术馆举行。

杨福东表示，从2009年起，他就萌生了在美术馆里拍摄艺术电影的想法，经过近十年的酝酿，这一计划终于在龙美术馆开启。

杨福东根据龙美术馆独特的结构特点，分别在龙美术馆一层和阶梯式展厅创造性地建造出“宋代朝会”、“生命之塔”两个颇为壮观的拍摄场景，杨福东及其团队将在美术馆里进行为期一个月的电影拍摄。

在杨福东的理念中，“过程就是电影”，因此，整个拍摄过程将延伸为一场大型的现场表演艺术展，艺术家将邀请观众一同见证电影创作的重要过程。每天拍摄的内容将依次在展厅进行播放，一共30块屏幕连续播放30天的拍摄内容，形成一种极为有趣的“套装”。

个展里还包括杨福东的“一帧电影”图片展，作品选自这位享誉国际的影像艺术家最近十多年里拍摄的多部重要作品。